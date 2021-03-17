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Giriş Tarihi: 17.3.2021

Futboldan bir yıldız kaydı

Futboldan bir yıldız kaydı
A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından Erhan Önal 63 yaşında hayatını kaybetti… 2011 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından toparlanan ancak çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinen Erhan Önal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Futbolumuza "geriden oyun kuran" libero anlayışını getiren Önal, futbola altyapısında başladığı Bayern Münih'te A Takım'a yükselip Bundesliga'da oynayan ilk Türk futbolcu olmuştu. Daha sonra Standart Liege ve kısa bir Fenerbahçe kariyeri olan Önal'ın Galatasaray macerası ise 1985'te başladı. Sarı-kırmızılı forma ile 7 sezonda 2 lig, 2 de kupa şampiyonluğu yaşayan Erhan Önal 1988'de 3-0'ın rövanşında 5-0'lık Neuchatel zaferinde de sahadaydı. 14 kez A Milli olan Önal, futbolu 1992'de bırakmıştı.

MUSTAFA DENİZLİ:
TÜRK FUTBOLUNUN BAŞI SAĞOLSUN
Erhan Önal'ın hem takım arkadaşı hem de teknik direktörü olan Mustafa Denizli şunları söyledi: "Milli formayı paylaştık, beraber oynadık… Gün geldi bilgisine, kişiliğine inanarak Erhan'a Milli Takım kaptanlığını verdim (1986-87'de İzmir'deki İngiltere maçı). Erhan çok yönlü, saha içinde oyunu okuyabilen, esas bölgesi orta saha olan bir futbolcuydu. Ama sistem değişiklikleri onu daha etkili bir pozisyona getirdi. Neticede arkadaşımı, talebemi, sonra da ülkesine kulüp ve milli takımlarda hizmet etmiş bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Türk futbolunun başı sağolsun…"

BÜLENT TİMURLENK
İZ BIRAKANLAR UNUTULMAZ
"VE top ağlarımızda" dedikten sonra suskunlaşan ve skoru söylemekte zorlanan spikerler, "Yenildik ama ezilmedik" diyerek umudun kırıntısını arayanlar… Böyle günlerden geçti Türk futbolu… Erhan Önal başka bir kapıyı açan kahramanlardan biriydi. Öncelikle gurbetçi futbolcular için ilk örnek olarak Türkiye'de bir referans noktası oldu. Günümüz futbolunda defanstan oyun kuran takımlar için oynadığı yıllarda paha biçilemez bir adamdı. Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler'de yarı final oynadığı sezonun, Jupp Derwalli yılların simge isimlerinden biriydi. Ben büyük bir futbolcu izledim ama çok da klas bir insan tanıdım. İz bırakanlar hiçbir zaman unutulmaz…

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Futboldan bir yıldız kaydı
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