Futboldan bir yıldız kaydı

A Milli Takım ve Galatasaray'ınFutbolumuza "libero anlayışını getiren Önal, futbola altyapısında başladığı Bayern Münih'te A Takım'a yükselipoynayan ilk Türk futbolcu olmuştu. Daha sonrakariyeri olan Önal'ın Galatasaray macerası isebaşladı. Sarı-kırmızılı forma ile 7 sezonda 2 lig, 2 de kupa şampiyonluğu yaşayan Erhan Önal 1988'de 3-0'ın rövanşında 5-0'lık Neuchatel zaferinde de sahadaydı. 14 kez A Milli olan Önal, futbolu 1992'de bırakmıştı.Erhan Önal'ın hem takım arkadaşı hem de teknik direktörü olan Mustafa Denizli şunları söyledi: "Milli formayı paylaştık, beraber oynadık… Gün geldi bilgisine, kişiliğine inanarak Erhan'a Milli Takım kaptanlığını verdim (1986-87'de İzmir'deki İngiltere maçı). Erhan çok yönlü, saha içinde oyunu okuyabilen, esas bölgesi orta saha olan bir futbolcuydu. Ama sistem değişiklikleri onu daha etkili bir pozisyona getirdi. Neticede arkadaşımı, talebemi, sonra da ülkesine kulüp ve milli takımlarda hizmet etmiş bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Türk futbolunun başı sağolsun…"BÜLENT TİMURLENKtop ağlarımızda" dedikten sonra suskunlaşan ve skoru söylemekte zorlanan spikerler, "Yenildik ama ezilmedik" diyerek umudun kırıntısını arayanlar… Böyle günlerden geçti Türk futbolu… Erhan Önal başka bir kapıyı açan kahramanlardan biriydi. Öncelikle gurbetçi futbolcular için ilk örnek olarak Türkiye'de bir referans noktası oldu.Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler'de yarı final oynadığı sezonun, Jupp Derwalli yılların simge isimlerinden biriydi. Ben büyük bir futbolcu izledim ama çok da klas bir insan tanıdım.