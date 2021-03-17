Hocamız tuzağa düşmedi!

2011 yazında kapısından girdiği Galatasaray'da efsaneler arasına adını yazdıran Fernando Muslera, dün sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. 34 yaşındakiBir soru üzerine Faslı 10 numaranın gönderilmesini yorumlayan Cengiz, "" dedi.Başkan Cengiz, Muslera için ise şunları söyledi: "Galatasaray'da 14 kupa kazanan yabancı oyuncu ve bu bir rekor.Muslera her şeyimiz. Türkçesi de oldukça iyi. Rakiplerimiz bile Muslera'ya saygı ve sevgi gösteriyor.Kulüpteki 10. sezonunu geçiren Muslera da yeni sözleşme heyecanı yaşadığını belirterek, "Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi tekrar anlıyorum. Başka teklifler de vardı ama ben yuvamda kalmak istedim.Galatasaray benim ikinci ailem.Türkiye'de Altay, Mert, Ersin ve Uğurcan'ın yanı sıra Göztepe'nin kalecisi İrfan Can'ı çok beğeniyorum" diye konuştu.Fernando Muslera, "Galatasaray'da 5. yıldızı görür müsün?" sorusuna, "Buraya şampiyonluklar ve başarılar için geldim. Benim Galatasaray'da bulunma amacım bu. Kaç tane kupa varsa takımımla beraber hepsini kazanmak istiyorum" yanıtını verdi.Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar, "İmza töreninde keşke hocamız Fatih Terim de olsaydı" yorumları yaparken sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden ikilinin el ele bir fotoğrafı paylaşıldı. Bu kare hakkında çok sayıda yorum yapıldı.2024'e kadar imzayı atan Muslera, garanti ücretini 3 milyon 575 bin Euro'dan (yaklaşık 32 milyon TL), 2.5 milyon Euro'ya (yaklaşık 22 milyon TL) düşürdü. SABAH SPOR dün manşetten duyurduğu haberinde 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisinin yeni sözleşmesinin tek tek detaylarını yazmıştı.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Muslera'nın imza töreninde Mostafa Mohamed, Marcao ve Christian Luyindama'nın kulüpteki gelecekleri hakkında açıklama yaptı. Konu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Albayrak,ifadesini kullandı.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışında çekişme halinde oldukları ezeli rakipleri Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin hafta sonu oynayacağı derbiye dair düşüncelerini söyledi. İki ekibin de çok değerli olduğunu kaydeden Cengiz, "İkisinin de üzülmemesini dilerim. Temennim bu. Rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlüyüz. Bu nedenle ikisi de üzülmesin, orta yolu bulsunlar" diyerek karşılaşmanın berabere bitmesini istediğini dile getirdi.Metin Öztürk ve Burak Elmas'tan sonra G.Saray'ın mayıs ayındaki seçiminde adaylığı kesinleşen 3. isim Tuncer Hunca oldu. 52 yıllık kulüp üyesi olan Hunca; Faruk Süren, Mehmet Cansun ve Özhan Canaydın'ın başkanlığı dönemlerinde yöneticilik yaptı.