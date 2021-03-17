Hocamız tuzağa düşmedi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den Muslera’nın imza töreninde Belhanda mesajı: "Belhanda yönetimin aldığı karar. Rakipler bizi zayıflatmak için bir sorun var havası yaratmaya çalışıyorlar. Hocamız onay merci değil, onay mercimiz genel kuruldur. Fatih Terim ile aramızda hiçbir sorun yok."
2011 yazında kapısından girdiği Galatasaray'da efsaneler arasına adını yazdıran Fernando Muslera, dün sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciiçin Türk Telekom Stadı'ndadüzenlenen imza törenindekonuşan Başkan MustafaCengiz'in kontratı feshedilenBelhanda hakkındakisözleri çok konuşuldu. Bir soru üzerine Faslı 10 numaranın gönderilmesini yorumlayan Cengiz, "Belhanda yönetimin aldığıkarar. Rakipler bizi zayıflatmakiçin bir sorun var havası yaratmayaçalışıyorlar. Hocamız onaymerci değil, onay mercimiz genelkuruldur. Hocamızla aramızdahiçbir sorun yok. Hocamız butuzağa düşmedi, kendisine teşekkürediyorum" dedi.
İNŞALLAH GALATASARAY'A BAŞKAN OLUR
Başkan Cengiz, Muslera için ise şunları söyledi: "Galatasaray'da 14 kupa kazanan yabancı oyuncu ve bu bir rekor. Ligde 300 maç barajınıgeçen ilk yabancıfutbolcu. 113 maçtagol yememiş. Muslera kaledeolunca herkes güveniyor. Muslera her şeyimiz. Türkçesi de oldukça iyi. Rakiplerimiz bile Muslera'ya saygı ve sevgi gösteriyor. Muslera inşallahGalatasaray'a başkan olur,Türk tarihine geçer."
TEKLİFLERİ REDDETTİM!
Kulüpteki 10. sezonunu geçiren Muslera da yeni sözleşme heyecanı yaşadığını belirterek, "Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi tekrar anlıyorum. Başka teklifler de vardı ama ben yuvamda kalmak istedim. Ülkemden 15 binkilometre uzakta yaşıyorumancak burada evimde hissediyorum. Galatasaray benim ikinci ailem. Çocuklarımburada doğdu, Türk sayılırlar. Türkiye'de Altay, Mert, Ersin ve Uğurcan'ın yanı sıra Göztepe'nin kalecisi İrfan Can'ı çok beğeniyorum" diye konuştu.
KAÇ KUPA VARSA HEPSİNE TALİBİM
Fernando Muslera, "Galatasaray'da 5. yıldızı görür müsün?" sorusuna, "Buraya şampiyonluklar ve başarılar için geldim. Benim Galatasaray'da bulunma amacım bu. Kaç tane kupa varsa takımımla beraber hepsini kazanmak istiyorum" yanıtını verdi.
FLORYA'DAN GELEN 'EL ELE' POZ!
Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar, "İmza töreninde keşke hocamız Fatih Terim de olsaydı" yorumları yaparken sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden ikilinin el ele bir fotoğrafı paylaşıldı. Bu kare hakkında çok sayıda yorum yapıldı.
TEK TEK DETAYLARI YAZDIK
2024'e kadar imzayı atan Muslera, garanti ücretini 3 milyon 575 bin Euro'dan (yaklaşık 32 milyon TL), 2.5 milyon Euro'ya (yaklaşık 22 milyon TL) düşürdü. SABAH SPOR dün manşetten duyurduğu haberinde 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisinin yeni sözleşmesinin tek tek detaylarını yazmıştı.
MOHAMED KALACAK
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Muslera'nın imza töreninde Mostafa Mohamed, Marcao ve Christian Luyindama'nın kulüpteki gelecekleri hakkında açıklama yaptı. Konu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Albayrak, "Mostafa Mohamed'in satınalma opsiyonu Galatasaray Kulübü'nde veGalatasaray'da yoluna devam edecek. Hiçbirsorun yok. Luyindama ve Marcao ile de sonayaklaştık. Kısa bir süre içerisinde sözleşmeleriBaşkan'ın önüne getiririz" ifadesini kullandı.
İKİSİ DE ÜZÜLMESİN, ORTA YOLU BULSUNLAR
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışında çekişme halinde oldukları ezeli rakipleri Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin hafta sonu oynayacağı derbiye dair düşüncelerini söyledi. İki ekibin de çok değerli olduğunu kaydeden Cengiz, "İkisinin de üzülmemesini dilerim. Temennim bu. Rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlüyüz. Bu nedenle ikisi de üzülmesin, orta yolu bulsunlar" diyerek karşılaşmanın berabere bitmesini istediğini dile getirdi.
SON ADAY TUNCER HUNCA
Metin Öztürk ve Burak Elmas'tan sonra G.Saray'ın mayıs ayındaki seçiminde adaylığı kesinleşen 3. isim Tuncer Hunca oldu. 52 yıllık kulüp üyesi olan Hunca; Faruk Süren, Mehmet Cansun ve Özhan Canaydın'ın başkanlığı dönemlerinde yöneticilik yaptı.