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Giriş Tarihi: 17.3.2021 07:30 Son Güncelleme: 17.3.2021 07:43

Son dakika: 'da 'dan lig ve transfer açıklaması

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan lig ve transfer açıklaması

Teknik Direktörü , "Bu kulüp yarışacak ve hem yerli hem de yabancı oyuncu çıkaracak piyasaya. Ayak tenisi oynasak, ben yine kaybetmek istemem" dedi. Avcı, transfer için ise "Futbolcu İzleme Komitesi'yle her gün 1-2 saat görüşüyorum. Üzerinde durduğumuz bazı oyuncular var. Bunların üzerinde geçen seneden beri yapılan çalışmalar da mevcut" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, mevcut kadro ile iyi bir yerde olduklarını belirterek, "Bu takım 14 maç kazandı, bir kupa kaldırdı. Çok harika işler yaptılar. Kaybedilen 3 maçı da berabere bitirebilirdik" ifadesini kullandı.

"BULUNDUĞUMUZ NOKTA BENCE ÇOK İYİ"
Bundan sonraki süreçte sahaya her zaman kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Avcı, "Bugün çıkalım ayak tenisi oynayalım, ben yine kaybetmek istemem. Kazanma karakteri olması lazım. Trabzonspor yarışacak ve hem yerli hem de yabancı oyuncu çıkaracak piyasaya. Bulunduğumuz nokta, geldiğimiz yer itibariyle bence çok iyi. Bunun üstüne daha ne kadar koyacağız, bunun üzerine çalışacağız" dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI
Avcı transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, "Futbolcu İzleme Komitesi'yle her gün 1-2 saat görüşüyorum. Üzerinde durduğumuz bazı oyuncular var. Bunların üzerinde geçen seneden beri yapılan çalışmalar da mevcut" diye konuştu.

"OYUN OLARAK ELEŞTİRİYE AÇIĞIM"
Bordo-mavili teknik adam, boş zamanlarında da futboldan kopmadığını söyleyerek, "Genelde canlı maç seyrediyorum. Avrupa'dan maçlar seyrediyorum. Kafamı dağıtmak istiyorsam film izliyorum. Duygusalım aslında. Oyun olarak da eleştiriye açığım. Saha içindeki her eleştiriyi kabul ederim" dedi.

"TARAFTAR İYİ HİSSETTİRİYOR"
Avcı, taraftar desteğinin kendisine iyi geldiğini de belirterek, "İnsanların dışarıdaki duyguları, dışarı çıktığımızda hissettirdikleri çok iyi. Bunun son zamanlarda çok olmuş bir şey olmadığını söylediler. Taraftarın olması senin hızını, takımın şiddetini, oyun kalitesini de arttırıyor" diye konuştu.

BERAT ÖZDEMİR'E ÖZEL PROGRAM
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir'in, Ankaragücü karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun tedavi programı uygulanıyor. Birinci derecede kas yaralanması tanısı konulan 22 yaşındaki ön libero, fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Berat'ın cumartesi oynanacak Ankaragücü maçına hazır hale gelmesi planlanıyor.

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Son dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan lig ve transfer açıklaması
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