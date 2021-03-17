Son dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan lig ve transfer açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, mevcut kadro ile iyi bir yerde olduklarını belirterek, "Bu takım 14 maç kazandı, bir kupa kaldırdı. Çok harika işler yaptılar. Kaybedilen 3 maçı da berabere bitirebilirdik" ifadesini kullandı.

"BULUNDUĞUMUZ NOKTA BENCE ÇOK İYİ"

Bundan sonraki süreçte sahaya her zaman kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Avcı, "Bugün çıkalım ayak tenisi oynayalım, ben yine kaybetmek istemem. Kazanma karakteri olması lazım. Trabzonspor yarışacak ve hem yerli hem de yabancı oyuncu çıkaracak piyasaya. Bulunduğumuz nokta, geldiğimiz yer itibariyle bence çok iyi. Bunun üstüne daha ne kadar koyacağız, bunun üzerine çalışacağız" dedi.