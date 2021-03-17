Var mı bana yan bakan!

Beşiktaş, 31 Ocak’tan beri ligde ve kupada yenilmiyor. Son mağlubiyetini ligde Trabzonspor’dan alan siyah-beyazlılar, 44 gündür iki kulvarda oynadığı toplam 9 (7 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası) maçı da kaybetmedi
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da dün gece Medipol Başakşehir'i, normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 yenerek finale çıkmayı başardı. Bu sonuçla siyahbeyazlılarçifte şampiyonluk için umutlanırken,pazar günü karşılaşacağı ezeli rakibiFenerbahçe'ye de gözdağı verdi. Kara Kartal'ın resmi maçlardaki yenilmezlik serisi de dün geceki galibiyetle 9'a çıktı. Son mağlubiyetini Süper Lig'de 31 Ocak'ta evinde Trabzonspor'dan (1-2) alan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından ligde 7, kupada da 2 maçta yenilmedi. 44 gündür süren bu seride ligde Antalyaspor, kupada da Konyaspor (penaltılarla eledi) 1-1 berabere kalırken, 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
3 Şubat Antalyaspor (lig)......................1-1
7 Şubat Konyaspor (lig)........................1-0
11 Şubat Konyaspor (kupa) ................. 1-1
15 Şubat G.Birliği (lig).............. 3-0
26 Şubat Denizlispor (lig)......... 3-0
2 Mart Yeni Malatyaspor (lig)..1-0
6 Mart Göztepe (lig).................2-1
12 Mart Başakşehir (lig)............3-2
16 Mart Başakşehir (kupa).......3-2
VİSCA'YI KİLİTLEDİ DÜŞÜŞE GEÇTİ
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, dün 82 dakika sahada kaldı ve Başakşehir'in hücumda çok şey beklediği Edin Visca'yı kilitledi. İlk yarıda iyi oynayan 19 yaşındaki futbolcu, ikinci devre ise düşüş yaşadı. Başakşehir'in 77'de Giuliano ile bulduğu gol, Rıdvan'ın kanadından geldi. Taraftarlar da, "İlk yarı ne kadar iyiyse, ikinci devre bir o kadar kötü" yorumlarını yaptı.