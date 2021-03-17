Var mı bana yan bakan!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da dün gece Medipol Başakşehir'i, normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 yenerek finale çıkmayı başardı.Kara Kartal'ın resmi maçlardaki yenilmezlik serisi de dün geceki galibiyetle 9'a çıktı. Son mağlubiyetini Süper Lig'de 31 Ocak'ta evinde Trabzonspor'dan (1-2) alan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından ligde 7, kupada da 2 maçta yenilmedi. 44 gündür süren bu seride ligde Antalyaspor, kupada da Konyaspor (penaltılarla eledi) 1-1 berabere kalırken, 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı.3 Şubat Antalyaspor (lig)......................1-17 Şubat Konyaspor (lig)........................1-011 Şubat Konyaspor (kupa) ................. 1-115 Şubat G.Birliği (lig).............. 3-026 Şubat Denizlispor (lig)......... 3-02 Mart Yeni Malatyaspor (lig)..1-06 Mart Göztepe (lig).................2-112 Mart Başakşehir (lig)............3-216 Mart Başakşehir (kupa).......3-2Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, dün 82 dakika sahada kaldı ve Başakşehir'in hücumda çok şey beklediği Edin Visca'yı kilitledi. İlk yarıda iyi oynayan 19 yaşındaki futbolcu, ikinci devre ise düşüş yaşadı. Başakşehir'in 77'de Giuliano ile bulduğu gol, Rıdvan'ın kanadından geldi. Taraftarlar da, "İlk yarı ne kadar iyiyse, ikinci devre bir o kadar kötü" yorumlarını yaptı.