12’den vurdu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, daha önce takımıyla yaptığı toplantıda nisan ayına lider girme ve 3 kupaya ulaşma isteğini dile getirmişti. Siyah-beyazlılarda işler tam da deneyimli hocanın planladığı gibi gidiyor. İşte Kartal'ın yakaladığı müthiş ivmenin detayları:7 Şubat'ta oynadığı Konyaspor maçıyla galibiyet serisi başlatan siyah-beyazlılar, 6'sı lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 8 karşılaşmayı da kazanarak önemli bir başarı elde etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın derbiye kadar takımından istediği kayıpsız seri amacına ulaşıldı.Sergen Yalçın, hem teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazanmak hem de siyah-beyazlı kulübün 10 yıllık hasretine sonra vermek için çok önemli bir adım attı.Kartal'da Fenerbahçe maçı öncesi Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Valentin Rosier ve Necip Uysal sarı kart cezası sınırında bulunuyordu.Siyah-beyazlılar, kritik derbiye sadece Gökhan Töre'den yoksun çıkacak.Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yüksekten uçuyor ve derbiye kadarki süreci çok başarılı geçti. Bu da taraftarın iki kupada şampiyonluğa olan inancını artırdı.diyenlere katılmıyorum. Büyük avantaj elde eder ama Sergen Yalçın'ın dediği gibi ligin bitimine daha haftalar var ve her takım maç kazanabilecek potansiyele sahip. Yalçın doğru yerden bakıyor.Her maça final gözüyle bakmak şampiyonluğun gerçek anahtarıdır.Al Ahli Kulübü, FIFA'ya başvurarak Josef de Souza'nın sözleşmeye aykırı olarak takımdan ayrıldığını belirtmiş, hem oyuncu hem de Beşiktaş'tan tazminat talebinde bulunmuştu. Josef'ten 16 milyon 366 bin Euro Beşiktaş'tan ise 3 milyon 300 bin Euro tazminat isteyen Al Ahli'nin itirazı haksız bulundu.Josef de Souza'nın fesih konusunda haklı olduğunu belirten FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Beşiktaş'ın da herhangi bir usulsüzlük yapmadığına hükmetti. Al Ahli'den ise "FIFA'nın bu kararına şaşırdık. Konuyu CAS'a taşıyacağız. Josef de Souza'nın bize tazminat ödeyeceğine inanıyoruz" açıklaması geldi.Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı Türkiye Kupası maçında sağ ayak bileği burkulan ve bu esnada dizinin arkasında ağrı hisseden Aboubakar, karşılaşmaya devam edememişti. Harkesi korkutan Aboubakar'ın dün yapılan son kontrollerinin ardından durumunun iyi olduğu belirlendi. Sakatlığı ciddi olmayan 29 yaşındaki futbolcu, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.İtalyan basınından Calciomercato, siyah-beyazlıların G.Saray'ın eski stoperi Koray Günter'i kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Haberde deneyimli savunmacının 4 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle Beşiktaş'a transfer olabileceği belirtildi. Verona, Koray'ı geçtiğimiz yaz 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.Beşiktaş'ın ara transferde almak istediği Georgios Giakoumakis'i gelecek sezon için yeniden listesine dahil ettiği belirtildi. Hollanda'da Venlo forması giyen 26 yaşındaki forvet, bu sezon Eredivisie'de 24 maçta 24 gol ve 1 asistle oynadı.Geçtiğimiz ay yaşadığı sakatlık sonrası 5 maç kaçıran ve ardından Gaziantep mücadelesiyle sahalara dönen Rıdvan Yılmaz, beklentileri karşılayamadı. Kupadaki Başakşehir karşılaşmasında yenilen ikinci golde hatası olan genç yıldıza kulübe yolu göründü. Derbide N'Sakala'nın 11'de yer alması bekleniyor.