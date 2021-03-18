Alvaro Negredo'dan Beşiktaş sözleri! "Her zaman kalbimde bir sızı"

"KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ DÖNEMİ SEVİLLA"

Kariyerindeki en önemli dönemin ise Sevilla'da geçtiğini belirten İspanyol golcü, "Gerçek şu ki benim için kariyerimin en önemli dönemi Sevilla'da geçti. Bunun nedeni de en uzun oynadığım kulüp Sevilla. Bütün kulüplerde çok mutlu oldum ama doğal olarak bir kulüpte yalnızca 1 sezon geçirince aynı duyguları yaşamak zor oluyor. Sevilla'da dört özel sezon oynadım. Sevilla her zaman üst sıralar için mücadele eden bir takım. Bu sezon tüm takımlar için zor bir yıl, özellikle Real Madrid, Barcelona ve Atletico'nun performansı nedeniyle Sevilla'nın şampiyonluğa oynaması zor gözüküyor. Yine de bu üç takımla kafa kafaya oynamaya çalışan, bu savaşı veren bir Sevilla hep var. Bu 3 takımla rekabet etmeye çalışmak kolay değil. Bu seviyedeki takımların gösterdiği süreklilik zor yakalanan bir şey. Sevilla bu diğer takımlara göre ekonomik anlamda geride, bunan rağmen bu mücadeleyi veriyor. Sevilla'da çok mutluydum, stattaki ambiyans muhteşemdi ve şehir çok güzeldi." diye konuştu.

Alvaro Negredo son olarak ise 20 takımlı ligde Cadiz ile 14. sırada yer aldıklarını hatırlatarak, ligde kalacaklarına inandığını sözlerine ekledi.