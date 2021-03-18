Chelsea çeyrek finale rahat turladı!

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Chelsea, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında Atletico Madrid'i konu etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak çeyrek finale kalan takım oldu.
İngiliz ekibine Stamford Bridge'deki maçta galibiyeti getiren golleri 34'te Hakim Ziyech ve 90+4'te Emerson kaydetti. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'de Stefan Savic, 82'de direkt kırmızı kart gördü.
Chelsea, 7 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma başarısını gösterdi.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları 19 Mart Cuma günü çekilecek.