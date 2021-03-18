Çizgiyi aşamıyor!

Fenerbahçe'de Pelkas, iyi performansına rağmen bir türlü 10 numara pozisyonunda düzenli olarak yer bulamıyor. İlk önce Ozan'ın bu bölgede kullanılmasıyla sola çekilenLigde 21 maçın 8'inde 10 numarada başlayan Pelkas, 13 karşılaşmada kanada hapsedildi.Pelkas'ın kanatlarda başladığı maçların istatistiği ise hayli ilginç... Ligde oynadığı 29 mücadelede 7 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5'ine Pelkas'ı kanatta başlattı. Galatasaray yenilgisinde Pelkas kadroda yoktu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, basınla gerçekleştirdiği bir sohbet toplantısında Pelkas'ı çok yönlü bir oyuncu olarak tarif ederken, "Hücumun her bölgesinde oynar. Ancak en iyi olduğu yer 10 numara veya ikinci forvet" demişti.