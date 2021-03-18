Çizgiyi aşamıyor!

İşte Fenerbahçe’de ısrarla çizgiye hapsedilen Dimitris Pelkas gerçeği. Yunan yıldızın 10 numara oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertlilerin, ligdeki 7 yenilgisinin 5'inde başarılı oyuncu kanatta görev yaptı
Fenerbahçe'de Pelkas, iyi performansına rağmen bir türlü 10 numara pozisyonunda düzenli olarak yer bulamıyor. İlk önce Ozan'ın bu bölgede kullanılmasıyla sola çekilen 27 yaşındakioyuncu, ardından Mert Hakanve Mesut gibi isimlerin forvetarkasında görevlendirilmesidolayısıyla sevdiğipozisyondanuzak kaldı. Ligde 21 maçın 8'inde 10 numarada başlayan Pelkas, 13 karşılaşmada kanada hapsedildi. Kanarya,Pelkas'ın 10 numara başladığı8 maçta 6 galibiyet, 1beraberlik, 1 mağlubiyetle19 puan topladı.
TRABZON'DA 10 NUMARAYA GEÇİNCE...
Bununla birlikte Trabzondeplasmanına solda başlayanYunun oyuncu, Mesut'unçıkmasının ardından geçtiği10 numarada attığı golle takımınagalibiyeti getirdi.
Pelkas'ın kanatlarda başladığı maçların istatistiği ise hayli ilginç... Ligde oynadığı 29 mücadelede 7 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5'ine Pelkas'ı kanatta başlattı. Galatasaray yenilgisinde Pelkas kadroda yoktu. Tecrübeli oyuncu, sadeceKadıköy'de 2-0 kaybedilenKonyaspor maçına 10numara başladı.
BULUT GERÇEK YERİNİ BİLİYOR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, basınla gerçekleştirdiği bir sohbet toplantısında Pelkas'ı çok yönlü bir oyuncu olarak tarif ederken, "Hücumun her bölgesinde oynar. Ancak en iyi olduğu yer 10 numara veya ikinci forvet" demişti.