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Giriş Tarihi: 18.3.2021

Çizgiyi aşamıyor!

VOLKAN DEMİR
Çizgiyi aşamıyor!

İşte ’de ısrarla çizgiye hapsedilen gerçeği. Yunan yıldızın 10 numara oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertlilerin, ligdeki 7 yenilgisinin 5'inde başarılı oyuncu kanatta görev yaptı

Fenerbahçe'de Pelkas, iyi performansına rağmen bir türlü 10 numara pozisyonunda düzenli olarak yer bulamıyor. İlk önce Ozan'ın bu bölgede kullanılmasıyla sola çekilen 27 yaşındaki oyuncu, ardından Mert Hakan ve Mesut gibi isimlerin forvet arkasında görevlendirilmesi dolayısıyla sevdiği pozisyondan uzak kaldı. Ligde 21 maçın 8'inde 10 numarada başlayan Pelkas, 13 karşılaşmada kanada hapsedildi. Kanarya, Pelkas'ın 10 numara başladığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 19 puan topladı.

TRABZON'DA 10 NUMARAYA GEÇİNCE...
Bununla birlikte Trabzon deplasmanına solda başlayan Yunun oyuncu, Mesut'un çıkmasının ardından geçtiği 10 numarada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Pelkas'ın kanatlarda başladığı maçların istatistiği ise hayli ilginç... Ligde oynadığı 29 mücadelede 7 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5'ine Pelkas'ı kanatta başlattı. Galatasaray yenilgisinde Pelkas kadroda yoktu. Tecrübeli oyuncu, sadece Kadıköy'de 2-0 kaybedilen Konyaspor maçına 10 numara başladı.

BULUT GERÇEK YERİNİ BİLİYOR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, basınla gerçekleştirdiği bir sohbet toplantısında Pelkas'ı çok yönlü bir oyuncu olarak tarif ederken, "Hücumun her bölgesinde oynar. Ancak en iyi olduğu yer 10 numara veya ikinci forvet" demişti.

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