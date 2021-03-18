Gökhan Gönül derbide oynayacak mı? İşte son durumu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas ile koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.