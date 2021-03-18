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Giriş Tarihi: 18.3.2021

İmza sırası Arda’da

MEHMET ÖZCAN
İmza sırası Arda’da

Ağustos ayında sarı-kırmızılı kulüp ile 1 yıllık mukavele imzalayan İkinci Kaptan, 4 maç daha oynarsa kontratı bir sene daha uzayacak. Ancak yönetim opsiyon devreye girmeden Arda ile nikah tazeleme kararı aldı. 34 yaşındaki yıldız, 1 milyon TL zam ile 5 milyon TL ücret alacak

Birinci kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl uzatan Galatasaray'da nikah tazeleme sırası ikinci kaptan Arda Turan'a geldi. Ağustos ayında bir yıllık imza atan tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki +1 sezonluk opsiyonun devreye girmesi için 4 maçta daha ilk 11 çıkması şart. Şu ana kadar sergilediği performansıyla kafalarda soru işareti bırakmayan 34 yaşındaki yıldızın sözleşmesi, opsiyonu devreye girmeden uzatılacak.

FLORYA'DA ÇOK SEVİLİYOR
Fatih Terim'in takım içindeki en büyük yardımcısı olan Arda Turan bu sezon 4 milyon TL kazandı. Arda'nın yeni sezondaki ücreti 5 milyon TL olacak. Sezon içinde aldığı galibiyet primlerini Florya Tesisleri'ndeki çalışanlara dağıtan Arda çok sevilen bir profil haline geldi...

Bülent TİMURLENK
Mantıklı ve doğru karar
Arda Turan olgunluk çağında döndüğü yuvasında sadece sahada yaptıkları ile değil soyunma odası ve Florya'daki çimento görevi ile de takımdaki bağları sıklaştırdı. Messi'nin eski takım arkadaşı olması onun genç isimler tarafından sevildiği kadar saygı duyulmasını da sağlıyor. Arda da baba olduktan sonra bambaşka bir portre çiziyor. Futbolda kaptan sonradan olunur ama hayatta lider doğulur... Arda alfa karakter bir adam. Bu yüzden kontrat uzatılması mantıklı ve doğru bir karardır.

DİVAN KURULU PAZAR GÜNÜ
Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, pazar günü çevrim içi düzenlenecek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak Divan Kurulu toplantısı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Kulüp üyeleri toplantıyı, "www.gsdivan.com" internet sitesi üzerinden takip edebilecek. Toplantıda, 2018-2021 dönemine ait üç yıllık faaliyet raporunun sunumu gerçekleştirilecek ve kulübü ilgilendiren güncel konular hakkında katılımcılara söz verilecek.

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İmza sırası Arda’da
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