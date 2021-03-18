Son dakika: Atiba'dan Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Bize kazandıracaklarını çok iyi biliyoruz"

"UZUN ZAMANDIR BU MAÇI BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe derbisine yönelik konuşan Atiba: "Özgüvenimiz yüksek. Yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe derbisinin bize kazandıracaklarını çok iyi biliyoruz. Büyük bir maç, uzun zamandır bu maçı bekliyoruz. İki zor Başakşehir maçından sonra bu maçı oynayacağız. Bu maçın bize kazandıracaklarının farkındayız. Gereken her şeye sahibiz. Atmosfer çok güzel. Enerijimiz yüksek. Saha içinde de saha dışında da bu atmosfer bize çok faydalı oluyor. Henüz kazanılmış bir şey yok maç maç düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.