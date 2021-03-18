Son dakika: Atiba'dan Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Bize kazandıracaklarını çok iyi biliyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta 38 yaşındaki tecrübeli orta saha Atiba Hutchinson, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"UZUN ZAMANDIR BU MAÇI BEKLİYORUZ"
Fenerbahçe derbisine yönelik konuşan Atiba: "Özgüvenimiz yüksek. Yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe derbisinin bize kazandıracaklarını çok iyi biliyoruz. Büyük bir maç, uzun zamandır bu maçı bekliyoruz. İki zor Başakşehir maçından sonra bu maçı oynayacağız. Bu maçın bize kazandıracaklarının farkındayız. Gereken her şeye sahibiz. Atmosfer çok güzel. Enerijimiz yüksek. Saha içinde de saha dışında da bu atmosfer bize çok faydalı oluyor. Henüz kazanılmış bir şey yok maç maç düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu sezon en keyif aldığın maç hangisiydi? sorusuna ise Atiba, "İlk yarıdaki Fenerbahçe maçı... Süper Lig'deki Başakşehir maçı... Bu maçlar bizi çok mutlu etti. En üzüldüğüm maç da Trabzonspor derbisiydi." yanıtını verdi.
"BU SEZON ÇOK FAZLA BAŞARIYA AÇ OYUNCUMUZ VAR"
"Savunmada da hücumda da elimden geleni yapıyorum. Bu sezon çok fazla başarıya aç oyuncumuz var. Kendi üzerime düşeni yapıyorum, hepimiz kazanmak istiyoruz."
"AKLIMDA FUTBOLA DEVAM ETMEK VAR"
"Sergen Yalçın'ın benim için söyledikleri için çok teşekkür ederim. Sezonun bitmesine iki ay kaldı. Şampiyonluğa odaklandık. Aklımda futbola devam etmek var, vücudumla ilgili bir sorunum yok. Futbol kariyerim bittikten sonra Beşiktaş'ta görev almayı değerlendireceğim."
"Burada iki şampiyonluk yaşadım. Üç çocuğum var, bir şampiyonluk daha yaşayıp her çocuğuma bir şampiyonluk armağan etmek isterim."
"JOSEF, BÜTÜN AÇIKLARI KAPATIYOR"
"Josef'in performansı beni ve bütün takımı üst seviyeye çıkarıyor. Hücuma çıkarken kendimi daha rahat hissediyorum. Josef, bütün açıkları kapatıyor. Çok fazla top kazanıyor, çok akıllı bir futbolcu. Onunla oynamaktan çok memnunum. Larin de çok iyi oynamaya devam ediyor."