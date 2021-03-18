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Giriş Tarihi: 18.3.2021 19:24 Son Güncelleme: 18.3.2021 19:30

: derbi ateşini yaktı! ve detayı...

Son dakika: Beşiktaş derbi ateşini yaktı! Pascal Nouma ve Quaresma detayı...

- Fenerbahçe derbisi öncesi haberleri de üst üste geliyor. Beşiktaş resmi Twitter hesabından ateşi yaktı. Siyah beyazlılar resmi hesaptan Fenerbahçe'ye gol atan oyuncuların isimlerini ve forma numaralarını paylaştı. Paylaşımda Fınk, , ve gibi isimler dikkat çekti.

Beşiktaş, Pazar akşamı kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah beyazlılar bu maçtan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda avantaj yakalamak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışına devam etmek istiyor. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ DERBİ ATEŞİNİ YAKTI!

Siyah beyazlılar resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'ye gol atan futbolcuları paylaştı. Paylaşımda Ronaldo, Sergen Yalçın, Quaresma, Olcay Şahan, Almeida ve Pascal Nouma gibi isimler dikkat çekti!

İŞTE PAYLAŞIMDA YER ALAN FUTBOLCULAR

Ronaldo, Ahmet Dursun, Sergen Yalçın, Pascal Nouma, Carew, Bobo, Fınk, Almeida, Olcay Şahan, Gomez, Quaresma, Vida, Aboubakar, Necip Uysal, N'Sakala

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Son dakika: Beşiktaş derbi ateşini yaktı! Pascal Nouma ve Quaresma detayı...
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