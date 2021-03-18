Son dakika: Beşiktaş derbi ateşini yaktı! Pascal Nouma ve Quaresma detayı...

Beşiktaş, Pazar akşamı kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah beyazlılar bu maçtan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda avantaj yakalamak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışına devam etmek istiyor. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ DERBİ ATEŞİNİ YAKTI!

Siyah beyazlılar resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'ye gol atan futbolcuları paylaştı. Paylaşımda Ronaldo, Sergen Yalçın, Quaresma, Olcay Şahan, Almeida ve Pascal Nouma gibi isimler dikkat çekti!

İŞTE PAYLAŞIMDA YER ALAN FUTBOLCULAR

Ronaldo, Ahmet Dursun, Sergen Yalçın, Pascal Nouma, Carew, Bobo, Fınk, Almeida, Olcay Şahan, Gomez, Quaresma, Vida, Aboubakar, Necip Uysal, N'Sakala