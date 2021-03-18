Son dakika: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez Sergen Yalçın ile diyaloğunu anlattı! Mustafa Denizli ayrıntısı...

Derbi öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlılarda forma giydiği 10 sezonda iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan İbrahim Üzülmez, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi sorularımızı yanıtladı. Camia içinde şampiyonluk havası olduğunun altını çizen İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçının kazanılması durumunda Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının %70'lere çıkacağını vurgularken ayrıca Fenerbahçe'de olası bir mağlubiyet sonucu hoca değişiminin yanı sıra kadro dışı kararlarının da olabileceğini düşündüğünü söyledi.
Kariyeriniz boyunca Türk futbolunun en başarılı sol bekleri arasında yer aldınız. Beşiktaş ile 2 kez şampiyonluk yaşadınız. Efsane 100. yıl şampiyonluğunda Sergen Yalçın da takım arkadaşınızdı. Bir de Mustafa Denizli döneminde şampiyonluk mutluluğunu yaşadınız. Sergen Yalçın, sezon başında çok şans verilmeyen Beşiktaş'ı bir numaralı şampiyonluk adayı yaptı. Sergen Hoca ve Beşiktaş'ın gidişatı hakkında neler söylersiniz?
'SEZON BAŞINDA SERGEN YALÇIN İLE KONUŞTUĞUMDA...'
Beşiktaş sezon başı bocalama dönemi geçirdi. Sergen Yalçın tabi ki camia için büyük şans... Başarılı olmak için çok çaba harcayan birisi. Kendisi ile zaman zaman görüşme fırsatı buluyoruz hiçbir inancını kaybetmedi. Nitekim Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımı da Beşiktaş. Beşiktaş maçlarında şunu görüyoruz öne geçmesi, geriye düşmesi önemli değil her zaman savaşan bir takım var. Taraflı tarafsız herkes de övgüyle bahsediyor.
Fenerbahçe 6 sezondur şampiyon olamıyor. Beşiktaş'a mağlup olunursa bu sene de şampiyonluk şansı kalmayacak. Fenerbahçe'nin bu durumu Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyette baskı yaratır mı?
'SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPACAK!'
Sergen Hoca'nın, Murat Hoca'nın dokunuşları çok önemli. Sergen Hoca çok karakterli birisi. Kendisiyle sezon başında da görüştük asla inancını kaybetmedi. Ghezzal, Aboubakar, Rosier ve özellikle Josef'in katkısı çok büyük. Sergen Yalçın'ın da kendi futbol karakterini takıma hissettirmesi sonucu ortaya harika bir takım çıktı. Sergen Hoca bu işi sonuna kadar taşıyacak, kendisi camia için bir şans. Beşiktaş'ı şampiyon yapacağına inanıyorum.
Sizce Fenerbahçe - Beşiktaş maçında nasıl bir oyun olur? Beşiktaş'ın baskılı oyununu biliyoruz ama bu maç Fenerbahçe için de çok kritik. Sizce Sergen Yalçın bir puan odaklı bir oyun planı mı çizer yoksa yine kazanmaya mı oynar?
Sergen Yalçın'ın herhangi bir maça bir puan için çıkacağını düşünmüyorum. Sergen Hoca, her maça kazanmak için çıkar. Evet temkinli olacaktır çünkü 120 dakikalık Başakşehir maçı oynandı. Fiziksel sıkıntılar söz konusu olabilir ama Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında sahaya bir puan için çıkacağını düşünmüyorum.
'10 KİŞİ KALDIĞI ZAMAN BİLE KAZANMAK İÇİN OYNUYOR'
Beşiktaş kazanmak için sahaya çıkarsa maçı kazanır. Konyaspor karşısında 10 kişi kalmasına rağmen saha içinde hiçbir zamam beraberliğe razı olan bir görüntü çizmedi. Galibiyet için oynadılar ve 10 kişi golü bulup kazandılar. Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe maçı da aynı şekilde...
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında galip gelirse şampiyonluk şansının yüzde 70'lere yükseleceğine inanıyorum.
SON DAKİKA: 'FENERBAHÇE KAYBEDERSE KADRO DIŞI KARARLARI OLABİLİR!'
Fenerbahçe için bu maç artık ya tamam ya da devam maçı! Fenerbahçe kazanırsa bundan sonraki haftalar için şansını devam ettirecek ama eğer kaybederse Fenerbahçe'de kaos söz konusu olacak. Erol Bulut'un işi de hiç kolay değil. Beşiktaş maçından mağlubiyetle ayrılırlarsa önümüzdeki sezonun planları yapılır. Bazı oyuncularla yolların ayrılabileceğini düşünüyorum, sürpriz kadro dışı kararları da olabilir.
Mustafa Denizli döneminde 3-0 kazanılan Fenerbahçe maçında harika bir oyun ortaya koyup Fink'in golünde çok güzel bir asist yapmıştınız. Yine Mustafa Hoca döneminde Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda da mağlup edip iki kupayı kazanmıştınız. Unutamadığınız bir Fenerbahçe derbisi anınız var mı?
Derbiler bir futbolcu için en keyifli maçlardır. Ben de derbilerde kaptan olarak çok sahaya çıkma fırsatı buldum. Her futbolcu da bu maçlarda görev almak ister. Beşiktaş'ta çok güzel günlerimiz geçti. Bizim için çok önemli olan bir sezonda İnönü'de Fenerbahçe'yi 3-0 yenmiştik. Ben de o maçta iki asist yapmıştım. Kariyerimde çok tercih etmedim ama o maçta kırmızı krampon giymiştim kırmızı kramponlar uğurlu geldi bana.
İlk golde Fink'e sağ ayağımla bir asist yaptım, Mehmet Topuz'a bir çalım atmıştım. Son golde de soldan topu getirip Uğur İnceman'a şık bir asist yapmıştım. En unutamadığım Fenerbahçe maçı olarak bu maçı söyleyebilirim.
'MUSTAFA DENİZLİ 6 YABANCI OYNATINCA...'
2000'deki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı da benim ilk derbimdi. O maçta da çok iyi oynamıştım, maçın adamı seçildim fakat Mustafa Denizli bir yabancı fazla oynatınca o maç günlerce konuşuldu. Bizim iyi oyun da biraz çöpe gitti. Fenerbahçe ile keyifli maçlarımız oldu. İzmir'deki Türkiye Kupası finali de çok özeldi. Mustafa Denizli yönetiminde Türkiye Kupası'nı 4-2'lik sonuçla kazanmıştık daha sonra da ligi de kazanarak ikide iki yaptık.
'DERBİDE KİLİT ROL ORTA SAHALAR OLACAK!'
Beşiktaş'ın orta sahası Fenerbahçe'ye göre daha iyi durumda. Fenerbahçe, rakip kaleye yalnızca Pelkas ve biraz Osayi Samuel ile gidebiliyor. Beşiktaş'ta ise kanat bekleri ve özellikle Rosier çok etkin. Josef de Beşiktaş için çok önemli. Kritik anlarda sahneye çıkıyor. Başakşehir ve Galatasaray maçlarında attığı goller çok ekstraydı.
'BİR NUMARAM JOSEF DE SOUZA!'
Hem Aboubakar hem Larin hem Rosier hem de Ghezzal'ın bu iyi oyunda payı çok büyük ama benim bir numaram Josef de Souza... Her maçta takım arkadaşlarının boşluğunu dolduruyor, sahanın her yerinde. Kritik maçlarda da attığı gollerle dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın oyununu üst seviyeye taşıyor.