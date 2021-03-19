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Giriş Tarihi: 19.3.2021 13:34 Son Güncelleme: 19.3.2021 13:44

'ın karşısındaki muhtemel 11'i...

Galatasaray'ın Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i...

'de 31. hafta maçında bugün evinde 'u konuk edecek. Galatasaray, Kayserispor galibiyeti sonrası bu maçı da alarak liderliğe ortak olmak istiyor. Galatasaray'da muhtemel 11 de netleşmeye başladı. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 0-4 mağlup etmişti.

Süper Lig'de 31. hafta maçında Galatasaray ve Rizespor karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. VAR koltuğunda ise Abdülkadir Bitigen olacak.

GALATASARAY'DA MUHTEMEL 11 BELLİ OLDU: TAYLAN KADRODA OLMAYACAK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Taylan Antalyalı bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Ryan Donk ise maçında kadrosunda yer alabilecek. Diğer yandan Galatasaray'da Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Marcao gibi isimler sarı kart sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Emre Kılınç, Mohamed, Falcao.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Selim Ay, Talbi, Melnjak, Dokovic, Fabricio, Boldrin, Samudio, Fernando, Skoda.

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Galatasaray'ın Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i...
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