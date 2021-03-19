Mahşerin 4 atlısı hazır kıta!

Sergen Yalçın, kupadaki Başakşehir maçına yedek başlattığı Ljajic ve Larin’i, Ghezzal ve Aboubukar ile birlikte sahaya sürecek. Bu oyuncular, toplamda 32 gol kaydederek 5 takımı geride bıraktı. 4 takımla da aynı sayıya ulaştı
Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, pazar günü Vodafone Park'ta ağırlayacağı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapıyor. Siyahbeyazlılarda hücumda kimlerin görev alacağı ise büyük ölçüde şekillendi. Teknik direktörSergen Yalçın,kanatta ve forvetarkasında değişikliğegitme kararıaldı. Medipol Başakşehir ile oynanan kupa yarı finalinde Cyle Larin ve Adem Ljajic'i yedek soyunduran Yalçın, bu iki oyuncuyu Rachid Ghezzalve Vincent Aboubakar ile birliktesahaya sürecek.
LJAJİC, ABOUBAKAR'IN ARKASINDA OYNAYACAK
Fenerbahçe derbisinin hücum dörtlüsü, Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak. Ljajic, Aboubakar'ın arkasında,Larin sol kanatta, Ghezzalda sağ kanatta görev yapacak. Kartal'ın derbide hücum hattını oluşturacak Aboubakar, Larin, Ghezzal ve Ljajic; bu sezon Süper Lig'de toplam 32 gol kaydetti. Dört oyuncununattığı gol sayısı 5 takımdandaha fazla olurken, 4 takımlada aynı sayıya ulaştılar.