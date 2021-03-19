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Giriş Tarihi: 19.3.2021

Mahşerin 4 atlısı hazır kıta!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Mahşerin 4 atlısı hazır kıta!

, kupadaki Başakşehir maçına yedek başlattığı Ljajic ve Larin’i, Ghezzal ve Aboubukar ile birlikte sahaya sürecek. Bu oyuncular, toplamda 32 gol kaydederek 5 takımı geride bıraktı. 4 takımla da aynı sayıya ulaştı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, pazar günü Vodafone Park'ta ağırlayacağı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapıyor. Siyahbeyazlılarda hücumda kimlerin görev alacağı ise büyük ölçüde şekillendi. Teknik direktör Sergen Yalçın, kanatta ve forvet arkasında değişikliğe gitme kararı aldı. Medipol Başakşehir ile oynanan kupa yarı finalinde Cyle Larin ve Adem Ljajic'i yedek soyunduran Yalçın, bu iki oyuncuyu Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar ile birlikte sahaya sürecek.

LJAJİC, ABOUBAKAR'IN ARKASINDA OYNAYACAK
Fenerbahçe derbisinin hücum dörtlüsü, Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak. Ljajic, Aboubakar'ın arkasında, Larin sol kanatta, Ghezzal da sağ kanatta görev yapacak. Kartal'ın derbide hücum hattını oluşturacak Aboubakar, Larin, Ghezzal ve Ljajic; bu sezon Süper Lig'de toplam 32 gol kaydetti. Dört oyuncunun attığı gol sayısı 5 takımdan daha fazla olurken, 4 takımla da aynı sayıya ulaştılar.

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Mahşerin 4 atlısı hazır kıta!
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