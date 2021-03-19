Mahşerin 4 atlısı hazır kıta!

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, pazar günü Vodafone Park'ta ağırlayacağı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapıyor. Siyahbeyazlılarda hücumda kimlerin görev alacağı ise büyük ölçüde şekillendi.Medipol Başakşehir ile oynanan kupa yarı finalinde Cyle Larin ve Adem Ljajic'i yedek soyunduran Yalçın, bu iki oyuncuyuFenerbahçe derbisinin hücum dörtlüsü, Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak.Kartal'ın derbide hücum hattını oluşturacak Aboubakar, Larin, Ghezzal ve Ljajic; bu sezon Süper Lig'de toplam 32 gol kaydetti.