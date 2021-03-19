Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında 5 gol! Rizespor bir kez daha öne geçti!

MAÇ ÖNCESİ TEKNİK ADAMLAR DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU!

FATİH TERİM: "Erhan Önal ve Rasim Öztekin'e tekrardan Allah rahmet eylesin. İki ustayı dualarımızla uğurladık. Geçen hafta oynadığımız oyunun üstüne koyarak devam etmeliyiz. Rakip alanda blok arasını iyi kullanabilirsek, kaptırdığımız toplarda ani bir reaksiyon, oyun karakterimiz kontrapresi yaparsak atak devamlılığını sağlarız. Bu da rakibi hataya zorlar. Bunu bekliyorum.

Kazanmaktan başka niyetimiz, isteğimiz yok. Bunu çalıştığımız, planladığımız doğru oyunla yaparsak daha mutlu oluruz. Yağmur, saha her şartta iyi oynayıp kazanmak en büyük amacımız. Yavaş yavaş fizik kaliteleri bazı oyuncularımızın daha yüksek seviyeye çıkıyor. Son 10 maçı mümkünse hiç eksik olmadan yaşamak hepimizin isteği. Bazı kaliteli oyuncularımızın fizik kalitelerini tamamlarsak çıkan, giren, oynayan, oynamayan daha iyi olacak.

Çarşamba - pazar ve büyük maç yoğunluğundan geliyoruz. Emre Taşdemir dahil olmak üzere hepimiz hazırız. Hiç sakatımız kalmadı. Oturan, sahada koşan suratlarını da asmadan, bu da doğaldır oyuncu böyledir, oyuncu hep kendini düşünür. Hoca ise takımı düşünür. Zaman zaman belki bir suratında ufak kırgınlık, kızgınlık mı, kızgınlık değil de pek rastlamıyorum, bu da hoşuma gidiyor. Doğru ve iyi bir takım olduğumuzu kanıtlıyor. Herkes oynamak ister, bunu da kabul etmek lazım. Bu atmosfer bizim için sevindirici bir olay."

BÜLENT UYGUN: "Galibiyet her zaman güzeldir ama o maçta kalır. Şehirde uzun haftalar sonra, göreve gelmemizle birlikte alınan galibiyet olumlu etki yarattı. Yaşanan süreçteki bazı problemler, futbol anlayışı değişti. Hem de Hatay gibi güçlü ve iyi bir takıma karşı kazanmak futbolcularımızın özgüvenlerini artırdı. Geçtiğimiz haftayı mutlu geçirdik diyebilirim. Galatasaray çok önemli futbolculara sahip. Yedek kulübesinde Arda, Feghouli gibi yıldızlar var. Süper Lig'de etkili olacak futbolcuları var. Bizim nasıl oynayacağımız, elimizden geleni nasıl yapacağımızı çalıştık.

Futbolcu kardeşlerimiz performanslarıyla en iyisini yapacaktır. İnşallah buradan mutlu bir şekilde ayrılırız. Ben yıllarca düşmeye oynamış takımları çalıştıran bir hoca olarak onları düzeltmeye çalışmıştım. Rize'de çok iyi bir yönetim ve camiaya sahibiz. Ekonomik ve takım yapısı anlamında. Futbolcularım mutlu. Herkes verilen görevin bilincinde. Rizespor çok daha iyi yerleri hak ediyor."