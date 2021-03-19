Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında 5 gol! Rizespor bir kez daha öne geçti!

Son dakika...Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. BeINSports HD 1'den naklen yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 haftada 61 puan topladı. Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 10'unda berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Karadeniz ekibi 30 haftada 31 puan topladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı, Galatasaray 4-0 kazanmıştı.
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CANLI SKOR!
GALATASARAY 2-2 ÇAYKUR RİZESPOR (İkinci yarı oynanıyor)
2' Samudio
14' Yedlin
30' Emre Akbaba
41' Boldrin
54' Skoda
MAÇTAN DAKİKALAR...
1' Türk Telekom Stadı'nda ilk düdük çaldı.
GOL! 2' Rizespor, maçın hemen başında Luyindama'nın hatasında Samudio ile golü buldu.
GOL! Galatasaray, Yedlin'in 14.dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
GOL! Sarı-kırmızılı takım, 30. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından attığı müthiş golle 2-1 öne geçti.
35' Etebo 30 metre top sürdü rakiplerini bir bir geçti son anda Selim Ay, Etebo'yu faulle durdurdu.
37' Serbest vuruşta topun başına geçen Falcao'nun enfes şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
GOL! 41' Fernando Boldrin, Marcao'nun büyük hatasında topla buluştu ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.
49' Çaykur Rizespor'da Selim Ay'ın kale sahası içinden yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.
Çaykur Rizespor 52'inci dakikada penaltı kazandı.
GOL! 54' Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltıyı Skoda gole çevirdi ve konuk ekip bir kez daha öne geçti.
57' Galatasaray'da Emre Kılınç ve Emre Akbaba'nın yerine Henry Onyekuru ve Kerem Aktürkoğlu dahil oldu.
İLK 11'LER...
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mohamed, Falcao.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Baiano, Boldrin, İsmail, Selim, Samudio, Skoda, Sabo, Moroziuk, Dokovic.
MAÇ ÖNCESİ TEKNİK ADAMLAR DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU!
FATİH TERİM: "Erhan Önal ve Rasim Öztekin'e tekrardan Allah rahmet eylesin. İki ustayı dualarımızla uğurladık. Geçen hafta oynadığımız oyunun üstüne koyarak devam etmeliyiz. Rakip alanda blok arasını iyi kullanabilirsek, kaptırdığımız toplarda ani bir reaksiyon, oyun karakterimiz kontrapresi yaparsak atak devamlılığını sağlarız. Bu da rakibi hataya zorlar. Bunu bekliyorum.
Kazanmaktan başka niyetimiz, isteğimiz yok. Bunu çalıştığımız, planladığımız doğru oyunla yaparsak daha mutlu oluruz. Yağmur, saha her şartta iyi oynayıp kazanmak en büyük amacımız. Yavaş yavaş fizik kaliteleri bazı oyuncularımızın daha yüksek seviyeye çıkıyor. Son 10 maçı mümkünse hiç eksik olmadan yaşamak hepimizin isteği. Bazı kaliteli oyuncularımızın fizik kalitelerini tamamlarsak çıkan, giren, oynayan, oynamayan daha iyi olacak.
Çarşamba - pazar ve büyük maç yoğunluğundan geliyoruz. Emre Taşdemir dahil olmak üzere hepimiz hazırız. Hiç sakatımız kalmadı. Oturan, sahada koşan suratlarını da asmadan, bu da doğaldır oyuncu böyledir, oyuncu hep kendini düşünür. Hoca ise takımı düşünür. Zaman zaman belki bir suratında ufak kırgınlık, kızgınlık mı, kızgınlık değil de pek rastlamıyorum, bu da hoşuma gidiyor. Doğru ve iyi bir takım olduğumuzu kanıtlıyor. Herkes oynamak ister, bunu da kabul etmek lazım. Bu atmosfer bizim için sevindirici bir olay."
BÜLENT UYGUN: "Galibiyet her zaman güzeldir ama o maçta kalır. Şehirde uzun haftalar sonra, göreve gelmemizle birlikte alınan galibiyet olumlu etki yarattı. Yaşanan süreçteki bazı problemler, futbol anlayışı değişti. Hem de Hatay gibi güçlü ve iyi bir takıma karşı kazanmak futbolcularımızın özgüvenlerini artırdı. Geçtiğimiz haftayı mutlu geçirdik diyebilirim. Galatasaray çok önemli futbolculara sahip. Yedek kulübesinde Arda, Feghouli gibi yıldızlar var. Süper Lig'de etkili olacak futbolcuları var. Bizim nasıl oynayacağımız, elimizden geleni nasıl yapacağımızı çalıştık.
Futbolcu kardeşlerimiz performanslarıyla en iyisini yapacaktır. İnşallah buradan mutlu bir şekilde ayrılırız. Ben yıllarca düşmeye oynamış takımları çalıştıran bir hoca olarak onları düzeltmeye çalışmıştım. Rize'de çok iyi bir yönetim ve camiaya sahibiz. Ekonomik ve takım yapısı anlamında. Futbolcularım mutlu. Herkes verilen görevin bilincinde. Rizespor çok daha iyi yerleri hak ediyor."
RASİM ÖZTEKİN UNUTULMADI!
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'i unutmadı. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan ve sarı-kırmızılı takımın hemen hemen her maçında tribündeki yerini alan Öztekin, ölümünden sonra bu kez kartondan yapılmış fotoğrafıyla aynı tribünde yerini aldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle: "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında! Unutulmayacaksın büyük usta!"
GALATASARAY 26-6 ÜSTÜN!
Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 6 defa mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 89 golüne, Rize ekibi 37 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.
SAHASINDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, ligde sahasında son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Bu müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 11 maçta 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.
İÇ SAHA KARNESİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu mücadelelerde 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Aslan 33 gol atarken, 9 gol yedi. Sarı-kırmızılılar evinde son olarak Sivasspor ile oynadı ve 2-2 berabere kaldı.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 58 golle, 62 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.
RADAMEL FALCAO'DAN 2 MAÇTA 3 GOL
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından iyi döndü. Yıldız futbolcu ligde oynadığı son 2 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 35 yaşındaki futbolcu, ligde bu sezon 12 müsabakada görev aldı ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
TAYLAN ANTALYALI CEZALI, 4 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart cezasından dolayı maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama, Etebo, Marcao ve Ryan Babael, Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde Hatayspor maçında görev alamayacak.
FATİH TERİM: 2 - BÜLENT UYGUN: 0
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Terim, sarı-kırmızılıların başında yer alırken, Uygun ise Gaziantepspor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan iki karşılaşmayı da Fatih Terim'li Galatasaray kazandı. Galatasaray, 28 Nisan 2013 tarihinde Gaziantep'te oynanan ilk maçı 1-0, 19 Ağustos 2013'te İstanbul'daki mücadeleyi de 2-1'lik skorla kazandı.