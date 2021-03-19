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Giriş Tarihi: 19.3.2021 15:39 Son Güncelleme: 19.3.2021 15:45

: Kulüpler ile Bankalar Konsorsiyumu arasındaki anlaşma 7+2 yıl olarak revize edildi!

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Kulüpler ile Bankalar Konsorsiyumu arasındaki anlaşma 7+2 yıl olarak revize edildi!

haberi: Kulüpler saat 16:00'da Bankalar Konsorsiyumu anlaşmasına imza atacak! Sözleşme 7+2 yıllık olacak. Dört büyük kulüp ve Bankalar Konsorsiyumu bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza atacak. 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edilecek. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

Kulüpler ile Bankalar Konsorsiyumu arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu! Sabah.com.tr'nin elde ettiği bilgiye göre kulüpler ile Bankalar Konsorsiyumu arasındaki anlaşma 7+2 yıl olarak revize edildi. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak. Detaylar birazdan gelecek.

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Son dakika: Kulüpler ile Bankalar Konsorsiyumu arasındaki anlaşma 7+2 yıl olarak revize edildi!
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