Son dakika: Kulüpler ile Bankalar Konsorsiyumu arasındaki anlaşma 7+2 yıl olarak revize edildi!

Son dakika haberi: Kulüpler saat 16:00'da Bankalar Konsorsiyumu anlaşmasına imza atacak! Sözleşme 7+2 yıllık olacak. Dört büyük kulüp ve Bankalar Konsorsiyumu bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza atacak. 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edilecek. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.
Kulüpler ile Bankalar Konsorsiyumu arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu! Sabah.com.tr'nin elde ettiği bilgiye göre kulüpler ile Bankalar Konsorsiyumu arasındaki anlaşma 7+2 yıl olarak revize edildi. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak. Detaylar birazdan gelecek.