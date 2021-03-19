Uğurcan revaçta

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır için sezon sonunu beklemek istemeyen bazı kulüplerin futbolcuyu izleme talepleri devam ediyor.İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin peşinde olduğu açıklanan Uğurcan, 16 milyon Euro'lukdeğeriyle de Süper Lig'in en pahalı ismi durumunda.Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği Majid Hosseini ile yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç çıkmadı. Oyuncunun menajerinin Kasımpaşa, Başakşehir ve AEK takımları ile görüştüğü öğrenilirken, bordo-mavililerin ise yıllık 900 bin Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerdiği belirtildi.Süper Lig'de yarın Ankaragücü'nü konuk edecek olan Trabzonspor, çıkıştaki rakibini yenerek sahasındaki son iki mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde 14 maçta 22 puan toplarken, dış sahada 15 karşılaşmada ise 30 puan alarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.