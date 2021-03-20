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Giriş Tarihi: 20.3.2021

Aslan’ın kalesi düştü!

Aslan’ın kalesi düştü!

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez kendi sahasında ağlarında dört gol birden gördü

Galatasaray için Çaykur Rizespor karşılaşması kâbus gibi geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 7 yıl sonra ilk kez iç saha maçında kalesinde 4 gol birden gördü. Cimbom, en son 2013-14 sezonunda Kasımpaşa'ya evinde 4-0 kaybetmişti. Öte yandan Galatasaraylı futbolculara bu sezon 7. kez kırmızı kart çıktı. Aslan, 2012-2013'ten bu yana en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşıyor.

MUSLERA YIKILDI
Hafta içi Galatasaray'la sözleşmesini 3 yıl uzatan Fernando Muslera, karşılaşmayı kalesinde gördüğü 4 golle tamamladı. Uruguaylı file bekçisi, oldukça üzgündü.

1:24
G.Saray bu sezon en erken golünü Çaykur Rizespor'dan yedi. Karadeniz ekibi de bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Cimbom'a attı.

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Aslan’ın kalesi düştü!
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