Aslan’ın kalesi düştü!

Galatasaray için Çaykur Rizespor karşılaşması kâbus gibi geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 7 yıl sonra ilk kez iç saha maçında kalesinde 4 gol birden gördü.Öte yandan Galatasaraylı futbolculara bu sezon 7. kez kırmızı kart çıktı. Aslan, 2012-2013'ten bu yana en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşıyor.Hafta içi Galatasaray'la sözleşmesini 3 yıl uzatan Fernando Muslera, karşılaşmayı kalesinde gördüğü 4 golle tamamladı. Uruguaylı file bekçisi, oldukça üzgündü.G.Saray bu sezon en erken golünü Çaykur Rizespor'dan yedi. Karadeniz ekibi de bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Cimbom'a attı.