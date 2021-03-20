Bombacı biraderler!

Sarı-kırmızılı takımın ilk golünde Luyindama, ikincisinde ise Marcao'nun hataları vardı. Bu haftaya kadar Marcao 1'er kez gole ve ciddi şuta neden olan hata yapmış, üç kez de penaltıya sebebiyet vermişti. Brezilyalı stoper, Çaykur Rizespor maçında topu kontrol edemeyince Galatasaray, meşin yuvarlağı ağlarında gördü.Onu dün akşama kadar 2 kez gol ile sonuçlanan hata yapan, 1 kez penaltı yaptıran, 1 de şutla sonuçlanan ciddi hataya neden olan Luyindama, Fenerbahçeli Tisserand ile birlikte takip etti.G.Saraylı taraftarlar, Rize yenilgisine büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada özellikle savunma oyuncuları ve Terim'e yönelik ağır eleştiriler vardı.Luyindama, Marcao ve Yedlin üçlüsü, dün akşam skoru belirleyen hatalar yapmalarının yanı sıra Galatasaray defansının çökmesine de neden oldu.Bu ikili, çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Yedlin ile birlikte sarı-kırmızılıların bir sonraki hafta Hatayspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak.