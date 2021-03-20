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Giriş Tarihi: 20.3.2021 10:57 Son Güncelleme: 20.3.2021 11:08

Son dakika: taraftarını çıldırtan tablo! Bombacı biraderler

TANER KARAMAN
Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

'da ve yaptığı hatalarla 4-3'lük yenilgisinde başrol oynadılar. Sarı-Kırmızılılar'ın stoperleri ligin çarpıcı istatistiğinde zirvede yer aldı, Galatasaray taraftarı çılgına döndü.

'da maçında ilk golde , ikincisinde ise 'nun hataları vardı.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

Bu haftaya kadar 1'er kez gole ve ciddi şuta neden olan hata yapmış, üç kez de penaltıya sebebiyet vermişti.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

Brezilyalı stoper, maçında topu kontrol edemeyince , meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Böylece ligin en fazla ciddi hata yapan futbolcusu unvanını aldı.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

YEDLİN'DEN BÜYÜK ACEMİLİK

Onu dün akşama kadar 2 kez gol ile sonuçlanan hata yapan, 1 kez penaltı yaptıran, 1 de şutla sonuçlanan ciddi hataya neden olan , Fenerbahçeli Tisserand ile birlikte takip etti.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

Öte yandan Cimbom'un yediği üçüncü golde DeAndre Yedlin acemice penaltıya sebebiyet verdi.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

TARAFTAR İSYANDA

Galatasaraylı taraftarlar, yenilgisine büyük tepki gösterdi.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

Sosyal medyada özellikle savunma oyuncuları ve Terim'e yönelik ağır eleştiriler vardı.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

ÜÇÜ DE CEZALI

, ve Yedlin üçlüsü, dün akşam skoru belirleyen hatalar yapmalarının yanı sıra defansının çökmesine de neden oldu. Luyindama ve Marcao gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

Bu ikili, çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Yedlin ile birlikte sarı-kırmızılıların bir sonraki hafta Hatayspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

ASLAN'IN KALESİ DÜŞTÜ

için karşılaşması kâbus gibi geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 7 yıl sonra ilk kez iç saha maçında kalesinde 4 gol birden gördü.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

Cimbom, en son 2013-14 sezonunda Kasımpaşa'ya evinde 4-0 kaybetmişti. Öte yandan Galatasaraylı futbolculara bu sezon 7. kez kırmızı kart çıktı. Aslan, 2012-2013'ten bu yana en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşıyor.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

MUSLERA YIKILDI

Hafta içi 'la sözleşmesini 3 yıl uzatan Fernando Muslera, karşılaşmayı kalesinde gördüğü 4 golle tamamladı. Uruguaylı file bekçisi, oldukça üzgündü.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

17 YIL SONRA BİR İLK

, ligde 17 yıl sonra G.Saray'ı dış sahada yenmeyi başardı. Mavi-yeşilliler, en son 2003-04 sezonunda rakibini İstanbul'da 2-1 devirmişti. Rizespor ayrıca deplasmanda 11 maç sonra 3 puan aldı.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

; Gaziantep, Trabzon ve F.Bahçe'den sonra Süper Lig tarihinde Fatih Terim'in çalıştırdığı 'a deplasmanda 4 gol atan dördüncü takım oldu.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

MAKUS TALİH

bu sezon açılış golünü yediği maçları kazanamama geleneğini dün gece de sürdürdü. Düne kadar ilk golü yediği müsabakalarda 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile ligde 1 numara olan sarı-kırmızılılar, Rizespor karşısında da makus talihini yenemedi ve yine kaybetti.

Son dakika: Galatasaray'da korkunç tablo! Bombacı biraderler

, bu karşılaşmalarda tam 20 puan kaybedip şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

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Son dakika: Galatasaray taraftarını çıldırtan tablo! Bombacı biraderler
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