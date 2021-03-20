Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında ilk golde Luyindama, ikincisinde ise Marcao'nun hataları vardı.
Bu haftaya kadar Marcao 1'er kez gole ve ciddi şuta neden olan hata yapmış, üç kez de penaltıya sebebiyet vermişti.
Brezilyalı stoper, Çaykur Rizespor maçında topu kontrol edemeyince Galatasaray, meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Böylece ligin en fazla ciddi hata yapan futbolcusu unvanını aldı.
YEDLİN'DEN BÜYÜK ACEMİLİK
Onu dün akşama kadar 2 kez gol ile sonuçlanan hata yapan, 1 kez penaltı yaptıran, 1 de şutla sonuçlanan ciddi hataya neden olan Luyindama, Fenerbahçeli Tisserand ile birlikte takip etti.
Öte yandan Cimbom'un yediği üçüncü golde DeAndre Yedlin acemice penaltıya sebebiyet verdi.
Sosyal medyada özellikle savunma oyuncuları ve Terim'e yönelik ağır eleştiriler vardı.
ÜÇÜ DE CEZALI
Luyindama, Marcao ve Yedlin üçlüsü, dün akşam skoru belirleyen hatalar yapmalarının yanı sıra Galatasaray defansının çökmesine de neden oldu. Luyindama ve Marcao gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.
Bu ikili, çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Yedlin ile birlikte sarı-kırmızılıların bir sonraki hafta Hatayspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak.
ASLAN'IN KALESİ DÜŞTÜ
Galatasaray için Çaykur Rizespor karşılaşması kâbus gibi geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 7 yıl sonra ilk kez iç saha maçında kalesinde 4 gol birden gördü.
Cimbom, en son 2013-14 sezonunda Kasımpaşa'ya evinde 4-0 kaybetmişti. Öte yandan Galatasaraylı futbolculara bu sezon 7. kez kırmızı kart çıktı. Aslan, 2012-2013'ten bu yana en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşıyor.
MUSLERA YIKILDI
Hafta içi Galatasaray'la sözleşmesini 3 yıl uzatan Fernando Muslera, karşılaşmayı kalesinde gördüğü 4 golle tamamladı. Uruguaylı file bekçisi, oldukça üzgündü.
17 YIL SONRA BİR İLK
Çaykur Rizespor, ligde 17 yıl sonra G.Saray'ı dış sahada yenmeyi başardı. Mavi-yeşilliler, en son 2003-04 sezonunda rakibini İstanbul'da 2-1 devirmişti. Rizespor ayrıca deplasmanda 11 maç sonra 3 puan aldı.
Çaykur Rizespor; Gaziantep, Trabzon ve F.Bahçe'den sonra Süper Lig tarihinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'a deplasmanda 4 gol atan dördüncü takım oldu.
MAKUS TALİH
Galatasaray bu sezon açılış golünü yediği maçları kazanamama geleneğini dün gece de sürdürdü. Düne kadar ilk golü yediği müsabakalarda 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile ligde 1 numara olan sarı-kırmızılılar, Rizespor karşısında da makus talihini yenemedi ve yine kaybetti.
Galatasaray, bu karşılaşmalarda tam 20 puan kaybedip şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.