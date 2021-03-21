Son dakika: Bülent Timurlenk'ten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu

SERGEN YALÇIN'IN DEFANSTA ELİ RAHAT

DEFANS: Kadıköy'de 4-3 kazandığı derbiyi Rosier-Necip-Montero-Rıdvan'dan oluşan defans 4'lüsüyle alıp zoru başaran Yalçın'ın eli şimdi daha rahat. Vida'nın tecrübesi ve Welinton'ın son dönemde yükselen form grafiğiyle siyah beyazlılar zor gol yiyen bir takıma dönüştü. İki beki de hücumu seven Kartal'da Rosier'in Pelkas ve Nazım karşısında geri dönüşleri derbinin kilitlerinden biri olacak. Yalçın'ın bugün sol bekte Rıdvan'ı oynatmasını bekliyorum. Galatasaray derbisinin kahramanlarından Rıdvan, genç yaşı ve N'Sakala'dan ufak fiziğine rağmen oyun görüşü ve hamle hızıyla bir adım önde.

SÜPER İKİLİ ATIBA % JOSEF

ORTA SAHA: Ligde rakip sahada en çok pas yapanlar listenin ilk iki sırasında Atiba ve Josef De Souza var. Ligin en iyi orta saha ikilisi, rekor pasla rakiplerini bunaltan Beşiktaş'ın gol yollarındaki iki silahı Aboubakar ve Larin ile birlikte en önemli kozları. Defansın önünü tek başına süpüren De Souza sayesinde Atiba hücumlarda hiç olmadığı kadar rakip kaleye yakın oynuyor. Süper ikiliyi tamamlayacak 3. adamı bir türlü netleşmeyen Beşiktaş'ta formaya yakın olan isim Ljajic. Ljajic'in kazanılan ikinci toplardaki kilit pasları derbinin bir başka şifresi.