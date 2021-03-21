Son dakika: Çaykur Rizespor'a maçı kazandıran taktik! Onyekuru...

Bu sezon ise Galatasaray geri düştüğü maçlarda kendisinden beklenen reaksiyonu bir türlü gösteremedi. Sarı-kırmızılılar, ilk golü yediği karşılaşmalarda sadece Sivasspor'dan 1 puan alabilirken 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.