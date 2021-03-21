Son dakika: Çaykur Rizespor'a maçı kazandıran taktik! Onyekuru...

Teknik direktör Fatih Terim çift forvet başladığı Kayseri deplasmanında zorlanmış, ikinci yarıda oyuna giren Onyekuru'nun iki golüyle maçı koparmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının, Çaykur Rize mücadelesinde tek forvete dönmesi ve Onyekuru'yu 11'e koyması bekleniyordu.
Ancak Terim, Falcao-Mohamed ikilisinden vazgeçmedi ve Nijeryalı yıldızı yedek soyundurdu. Stada 17.20 gibi gelen Çaykur Rizespor cephesi merakla esame listesini beklemeye başladı.
Onyekuru'yu ilk 11'de görmeyince şaşıran Yeşil-mavili ekibin yardımcı antrenörleri, teknik direktör Bülent Uygun'a "Hocam G.Saray maça Onyekuru ile başlamıyor. Savunmayı öne çıkartabiliriz ve hücumda istediklerimizi yaparsak bu maçı kazanırız" bilgisini verdi. Uygun ve ekibi tahmininde haklı çıktı, Falcao- Mohamed ikilisi Rizespor'u zorlayamadı.
UMUTLARINI 7 BİTİRDİ!
Şampiyon olduğu 2018-19 sezonunda Galatasaray, yenik duruma düştüğü 10 maçı lehine çevirmesini bilmiş ve +22 puanı hanesine yazdırmıştı. İlk golü yediği 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, devreyi 1-0 yenik kapadığı Başakşehir maçını 2-1 kazanıp mutlu sona ulaşmıştı.
Bu sezon ise Galatasaray geri düştüğü maçlarda kendisinden beklenen reaksiyonu bir türlü gösteremedi. Sarı-kırmızılılar, ilk golü yediği karşılaşmalarda sadece Sivasspor'dan 1 puan alabilirken 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, 15 deplasman maçının 10'unu kazanırken, iç sahadaki galibiyet sayısı 9'da kaldı. Cimbom son iki şampiyonlukta Aslantepe'de hiç yenilmemişti.
TAYLAN, HATAY'DA STOPERE GEÇİYOR!
Çaykur Risezpor karşısında yaşanan hezimetin yanında cezalı duruma düşen Luyindama, Marcao ve Yedlin'i de kaybeden Fatih Terim, milli arada yeni oyun planı kurgulayacak.
Çift forvetten vazgeçmesi beklenen deneyimli hocanın savunmadaki eksikler nedeniyle deplasmandaki Hatayspor maçında Taylan Antalyalı'yı stopere çekebileceği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez bu sezon 6 numarada forma giymeye başlamıştı.
AH ETEBO VAH BELHANDA!
Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Cimbom, Faslı 10 numaranın sahada olmadığı ilk iç saha maçını kaybetti. Oysa Belhanda 3.5 sezonluk G.Saray kariyerinde Türk Telekom Stadı'nda ilk 11 başladığı 47 lig maçında sadece 1 mağlubiyet görmüştü.
Sarı-kırmızılı takımda Etebo ile ilgili de ilginç bir istatistik söz konusu. Nijeryalı orta sahanın ilk 11 başladığı 9 maçta Galatasaray 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.