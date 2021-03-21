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Giriş Tarihi: 21.3.2021 19:09 Son Güncelleme: 21.3.2021 19:35

Son dakika: Erzurumspor'da 'la yollar ayrıldı

Son dakika: Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

Son dakika... 'in 31. haftasında , 1-0 öne geçtiği maçta Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından deneyimli teknik adam ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği ifade edildi. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'de bir teknik adamın daha görevine son verildi. Tecrübeli hoca Mesut Bakkal ile Erzurumspor'un yolları ayrıldı.

Aralık ayının sonunda göreve gelen Bakkal, bugün alınan 3-1'lik Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında Erzurumspor'dan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Bakkal ile karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve Hüseyin Çimşir'in ardından bu sezon BB Erzurumspor'un başında görev yapan 3. teknik adam olan Mesut Bakkal ligin 15. haftasında takımın başına geçmişti. Bakkal, Dadaşlar ile çıktığı 16 lig maçında sahadan 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Erzurumspor'dan yapılan açıklama şöyle:

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Son dakika: Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı
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