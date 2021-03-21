Son dakika: Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

Son dakika... Süper Lig'de bir teknik adamın daha görevine son verildi. Tecrübeli hoca Mesut Bakkal ile Erzurumspor'un yolları ayrıldı.

Aralık ayının sonunda göreve gelen Bakkal, bugün alınan 3-1'lik Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında Erzurumspor'dan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Bakkal ile karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve Hüseyin Çimşir'in ardından bu sezon BB Erzurumspor'un başında görev yapan 3. teknik adam olan Mesut Bakkal ligin 15. haftasında takımın başına geçmişti. Bakkal, Dadaşlar ile çıktığı 16 lig maçında sahadan 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Erzurumspor'dan yapılan açıklama şöyle: