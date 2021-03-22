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Giriş Tarihi: 22.3.2021

Bu beraberlik bizi etkilemez

Bu beraberlik bizi etkilemez

Hak ettiklerinin galibiyet olduğunu söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, “ güzel bir şut attı ama bu beraberlik, bu 1 gol bizi çok etkilemez. Aynı iştahlı oyunumuzla yolumuza devam edeceğiz” dedi

Beşiktaş'ın sezon başında takasla kadrosuna kattığı Welinton, maç sonu galibiyeti hak eden taraf olduklarını belirtti. Bu sezon Süper Lig'de 25 maçta forma giyen Brezilyalı stoper, "Pozisyon üstünlüğü olan taraf bizdik. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Galibiyeti hak ettik. Ama kazanılmış 1 puan var. Puan olarak avantajlıyız ve daha ligde çok maç var" dedi. Ozan Tufan'ın golüyle ilgili de konuşan 31 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Futbol bu, olabilecek şeyler bunlar. Ozan Tufan güzel bir şut attı ama bu beraberlik, bu 1 gol bizi çok etkilemez. Biz aynı iştahlı oyunumuzla yolumuza devam edeceğiz."

Tribündeki taraftarlar dikkat çekti
Derbiye özel olarak hazırlanan siyahbeyazlı taraftarlar yaptıkları pankartları Beşiktaş tribünlerine yerleştirerek stadyumu donattı. Tribünde yaklaşık 800-900 taraftarın olması da dikkat çekti. Bu kalabalığı Futbol Federasyonu protokolü ile Beşiktaş görevlileri ve iki takımın oyuncularının oluşturduğu belirtildi.

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Bu beraberlik bizi etkilemez
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