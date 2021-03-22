Bu beraberlik bizi etkilemez

Beşiktaş'ın sezon başında takasla kadrosuna kattığı Welinton, maç sonu galibiyeti hak eden taraf olduklarını belirtti. Bu sezon Süper Lig'de 25 maçta forma giyen Brezilyalı stoper,dedi. Ozan Tufan'ın golüyle ilgili de konuşan 31 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Futbol bu, olabilecek şeyler bunlar. Ozan Tufan güzel bir şut attı ama bu beraberlik, bu 1 gol bizi çok etkilemez. Biz aynı iştahlı oyunumuzla yolumuza devam edeceğiz."Derbiyeözel olarak hazırlanan siyahbeyazlı taraftarlar yaptıkları pankartları Beşiktaş tribünlerine yerleştirerek stadyumu donattı. Tribünde yaklaşık 800-900 taraftarın olması da dikkat çekti. Bu kalabalığı Futbol Federasyonu protokolü ile Beşiktaş görevlileri ve iki takımın oyuncularının oluşturduğu belirtildi.