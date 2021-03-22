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Giriş Tarihi: 22.3.2021 09:22 Son Güncelleme: 22.3.2021 09:55

Son dakika: Derbi sonrası 'de dikkat çeken istatistik!

Son dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik!

Son dakika haberi: Süper Lig'in 31. haftasında dün karşı karşıya gelen ve zirve mücadelesini yakından ilgilendiren derbide kazanan çıkmadı. 1-1 sona eren maçta iki takım da çok net pozisyonları değerlendiremedi. ; Galatasaray ve ’a karşı bu sezon galibiyete hasret kaldı. Rakiplerine karşı 4 maçta sadece 2 puan alabildi. Öte yandan 'un Beşiktaş karşısındaki kaderi de değişmedi. Beşiktaş'a karşı çıktığı 8 müsabakada 6 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Erol Bulut, siyah-beyazlılara karşı galibiyet yaşayamadı. Erol Bulut'un adı bu sezon beklenmeyen mağlubiyetler sonrası istifa anılıyordu. Diğer yandan Vida'nın golü sonrası tribünde olan Ali Koç çok sinirlendi. İşte derbide öne çıkan detaylar ve tribünde yaşanan anlar...

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu maçta kazanan çıkmadı ve iki takım da birer puanı paylaştı. Beşiktaş şampiyonluk için avantajlı durumda. Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk umutlar giderek azalıyor. Derbi sonrası Fenerbahçe açısından ortaya dikkat çeken istatistikler çıktı.

FENERBAHÇE DERBİLERDE GALİBİYETİ UNUTTU

Fenerbahçe bu sezon İstanbullu ezeli rakiplerine karşı zaferi unuttu. Sarı lacivertliler sezonun ilk yarısında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Galatasaray'a kendi evinde 1-0 yenildi. Beşiktaş karşısında ilk dönemdeki karşılaşmada gol düellosunu 4-3 ile kaybeden Fenerbahçe, dün ise Vodafone Park'ta berabere kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı galibiyete hasret kalan teknik direktör Erol Bulut'un talebeleri, 4 büyükler arasında oynanan maçlarda ise sadece Trabzonspor'a karşı iki maçta da üstünlük sağlayabildi.

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda şampiyonluk yarışı yaptığı Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

-Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

-Fenerbahçe- Beşiktaş 3-4

-Fenerbahçe-Galatasaray 0-1

-Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1

FENERBAHÇE İKİLİ VE ÜÇLÜ AVERAJI DA KAYBETTİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ilk yarıda Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-0 kazanmıştı. Bunun rövanşında alınacak skor ikili averajda son durumu belirleyecek. Eğer Galatasaray, karşılaşmayı 2 farkla kazanırsa ikili averaj eşitlenecek. Genel gol averajına bakılacak.

Galatasaray'ın 2 farklı kazanıp üç takımın eşit puan alması durumunda Fenerbahçe 3. sırada yer alacak. İki takım da üç takımın bulunduğu sistemde 7 puana ulaşacak ve genel gol averajı devreye girecek.

EMRE BELÖZOĞLU ve ALİ KOÇ TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, maç boyunca hop oturup hop kalktı. Ozan'ın ayağından gelen golün ardından büyük sevinç yaşayan Belözoğlu sevincini çevresi ile paylaştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da derbi maçını tribünden takip etti. Vida'nın golü sonrası Ali Koç çok sinirlendiği görüldü.

GUSTAVO: "LİG YARIŞI ORTADA"

Fenerbahçe kaptanı Luiz Gustavo, yarışta sonuna kadar kalacaklarını söyledi. Brezilyalı oyuncu, "İki takım da şampiyonluk için yarışıyor. Lig ortada. Son maça kadar savaşacağız. Ben Fenerbahçe'de mutluyum. Bizim yapmamız gereken inanmak ve son ana dek mücadele etmek" sözleriyle inançlarını gösterdi

KALECİ ALTAY BAYINDIR MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Beşiktaş karşısında çok önemli kurtarışlar yaparak takımı Fenerbahçe'yi maç içinde tutan Altay, maç sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Yardımcı antrenör Volkan Demirel, Altay'ın yanına gelerek ona destek oldu.

Maç sonrası takım otobüsünde konuşan Altay "Üzüldük ama devam edeceğiz. Mutlak galibiyet için gelmiştik, beraberlikle dönüyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Daha özverili şekilde yapmamız gerekenleri yapmaya çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Biz Fenerbahçeyiz, rakibimizden daha etkili olmalıyız." açıklamasını yaptı.

"YOĞUN HİSLER YAŞADIM"

"Son dakikalarda duygu yoğunluğu yaşadım. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım. Bu da dışa vurdu. Dediğim gibi. Biz Fenerbahçeyiz! Bizim kaybetmeye, berabere kalmaya lüksümüz yok."

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Son dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik!
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