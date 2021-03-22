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Giriş Tarihi: 22.3.2021 13:21 Son Güncelleme: 22.3.2021 14:03

Son dakika: 'da ile yollar ayrıldı

Son dakika: Kasımpaşa'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı

Son dakika... 'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. 'da dönemi sona erdi. Ligde son olarak dün ile 'ın yolları ayrılmıştı.

Son dakika... Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından İstanbul ekibinde bir ayrılık yaşandı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adam Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Fuat Çapa yönetimindeki Paşa, ligin geride kalan diliminde 30 haftada 31 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor.

Sezon içinde İrfan Buz'un yerine göreve getirilen Çapa yönetiminde Kasımpaşa, 21 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, Çapa'nın teknik direktörlüğünde 21 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

Kasımpaşa, Çapa döneminde Türkiye Kupası'nda ise birer galibiyet ve yenilgiyle maçları tamamladı. Fuat Çapa, ayrıca 2010-2011 ve 2019-2020 sezonlarında Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

Öte yandan Süper Lig'de ayrılıklar peş peşe geliyor. Dün BB Erzurumspor, Mesut Bakkal'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. Bugün de Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi.

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