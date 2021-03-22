Son dakika: Galatasaray'da o iddialar doğru mu? Canlı yayında açıklandı! "Gedson'un sözleşmesi..."

Seçim havasına giren G.Saray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz de düğmeye bastı. 399 yeni kulüp üyesine beratlarının takdim edildiği törende herkesle tek tek iletişim kuran Cengiz, önemli mesajlar verdi. "İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir" ifadesiyle ironi yapan Mustafa Cengiz, yeni tanıştığı üyelerin hepsine ise sohbetlerde, "Seçim zamanı lütfen gelin, oyunuzu kullanın. Kime oy verdiğinizin önemi yok, önemli olan Galatasaray'a sahip çıkmanız. Galatasaray'a sahip çıkın" dedi. Bir yıl önce ciddi ameliyatlar geçiren Cengiz, Galatasaray sayesinde hayata tutunduğunu da sözlerine ekledi.