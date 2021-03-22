Son dakika: Galatasaray'da o iddialar doğru mu? Canlı yayında açıklandı! "Gedson'un sözleşmesi..."

Galatasaray'da Fatih Terim, 4-4-2 sisteminden vazgeçiyor. Deneyimli teknik adam Hatayspor karşısında eski sistemine geri dönecek. Stoperde Luyindama ve Marcao'nun cezalı olması nedeniyle Donk'un yanında Taylan'ın da oynaması gündemde. Galatasaray'da Radamel Falcao'nun son dönemdeki artan performansının nedeni de belli oldu. Öte yandan Mostafa Mohamed'e de yedek yolu gözüktü...
İŞTE CANLI YAYINDA PAYLAŞILAN BİLGİLER!
Mehmet Özcan: 'Hatayspor karşısında Onyekuru'nun ilk 11'e dönmesini bekliyorum. Emre Akbaba yerine de Feghouli'nin oynamasını bekliyoruz. Çift forvetten de vazgeçilmesi söz konusu. Burada Falcao'nun oynamasını bekliyorum.'
'Mohammed'in kulübede olmasını bekliyorum. Ayrıca Falcao, Galatasaray'a geldiğinden beri ilk kez ağrı hissetmeden oynuyor. Bu da performansında çok etkili. Emre Kılınç, Gedson, Etebo... O bölgede yeterli olamadılar. Galatasaray'ın Feghouli'yi kazanmaktan başka çaresi yok.'
STOPERDE TAYLAN SÜRPRİZİ!
Mehmet Özcan, Taylan Antalyalı'nın Hatayspor karşısında stoper bölgesinde forma giyme ihtimalinin olduğunu belirtti.
LINNES DE GERİ DÖNÜYOR!
'DeAndre Yedlin'in Çaykur Rizespor karşısında kırmızı kart görmesiyle birlikte Linnes'e de forma yolu gözüktü. Martin Linnes, Hatayspor karşısında sağ bekte forma giyecek.'
GEDSON FERNANDES'İN SÖZLEŞMESİNDE 'KURAL' MI VAR?
'Sosyal medyada Gedson'un sözleşmesi hakkında bazı iddialar var. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray, Gedson Fernandes'i yazılı oynatma garantisiyle kiralamadı. Gedson Fernandes eğer düzelmezse önümüzdeki haftalarda Fatih Terim'in oyuncuyu yedek bekleteceğini düşünüyorum. Muhtemel orta saha kurgusu Taylan, Emre Kılınç, Feghouli şeklinde olur.'
Seçim havasına giren G.Saray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz de düğmeye bastı. 399 yeni kulüp üyesine beratlarının takdim edildiği törende herkesle tek tek iletişim kuran Cengiz, önemli mesajlar verdi. "İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir" ifadesiyle ironi yapan Mustafa Cengiz, yeni tanıştığı üyelerin hepsine ise sohbetlerde, "Seçim zamanı lütfen gelin, oyunuzu kullanın. Kime oy verdiğinizin önemi yok, önemli olan Galatasaray'a sahip çıkmanız. Galatasaray'a sahip çıkın" dedi. Bir yıl önce ciddi ameliyatlar geçiren Cengiz, Galatasaray sayesinde hayata tutunduğunu da sözlerine ekledi.
PANDEMİ NEDENİYLE SEÇİM HAZİRANA ERTELENEBİLİR
Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan Seçimli Genel Kurul'un pandemi durumuna göre haziran ayına ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'nın adaylıkları kesinleşti. Başkan Cengiz de Abdurrahim Albayrak-Yusuf Günay-Kaan Kançal'ın yer aldığı yönetimine yeni isimler ekleyip adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.
4. ADAY EŞREF HAMAMCIOĞLU
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu dün yapılan olağan divan kurulu toplantısında başkan adaylığını açıkladı. Divan Kurulu başkanlığını bırakan Hamamcıoğlu, "Seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden kaçınmayacağımı ve çalışmalar içinde olduğumu beyan ederim" sözleri ile seçime gireceğini duyurdu.
Listesini oluşturmaya başlayan Hamamcıoğlu'nun 2. başkanı Cemal Özgörkey olacak, hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de Hamamcıoğlu'nun listesinde.