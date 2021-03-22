Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da o iddialar doğru mu? Canlı yayında açıklandı! "Gedson'un sözleşmesi..."
Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:18 Son Güncelleme: 22.3.2021 10:26

: 'da o iddialar doğru mu? Canlı yayında açıklandı! "Gedson'un sözleşmesi..."

Son dakika: Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Gedson Fernandes'in sözleşmesinde kural mı var?

'dan haberleri peş peşe geliyor. Bu sabah A Spor ekranlarında canlı yayına bağlanan Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, dikkat çeken bilgileri paylaştı. Sosyal medyada hakkında çıkan oynatma garantisi iddiaları hakkında yorum yapan Mehmet Özcan, 'nun başarısındaki sırrı da açıkladı! İşte son dakika haberinin detayları...

'da , 4-4-2 sisteminden vazgeçiyor. Deneyimli teknik adam Hatayspor karşısında eski sistemine geri dönecek. Stoperde Luyindama ve Marcao'nun cezalı olması nedeniyle Donk'un yanında Taylan'ın da oynaması gündemde. Galatasaray'da Radamel 'nun son dönemdeki artan performansının nedeni de belli oldu. Öte yandan Mostafa 'e de yedek yolu gözüktü...

Son dakika: Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Gedson Fernandes'in sözleşmesinde kural mı var?

İŞTE CANLI YAYINDA PAYLAŞILAN BİLGİLER!

Mehmet Özcan: 'Hatayspor karşısında Onyekuru'nun ilk 11'e dönmesini bekliyorum. Emre Akbaba yerine de Feghouli'nin oynamasını bekliyoruz. Çift forvetten de vazgeçilmesi söz konusu. Burada 'nun oynamasını bekliyorum.'

Son dakika: Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Gedson Fernandes'in sözleşmesinde kural mı var?

'Mohammed'in kulübede olmasını bekliyorum. Ayrıca , 'a geldiğinden beri ilk kez ağrı hissetmeden oynuyor. Bu da performansında çok etkili. Emre Kılınç, Gedson, Etebo... O bölgede yeterli olamadılar. Galatasaray'ın Feghouli'yi kazanmaktan başka çaresi yok.'

Son dakika: Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Gedson Fernandes'in sözleşmesinde kural mı var?

STOPERDE TAYLAN SÜRPRİZİ!

Mehmet Özcan, Taylan Antalyalı'nın Hatayspor karşısında stoper bölgesinde forma giyme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Son dakika: Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Gedson Fernandes'in sözleşmesinde kural mı var?

LINNES DE GERİ DÖNÜYOR!

'DeAndre Yedlin'in Çaykur Rizespor karşısında kırmızı kart görmesiyle birlikte Linnes'e de forma yolu gözüktü. Martin Linnes, Hatayspor karşısında sağ bekte forma giyecek.'

Son dakika: Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Gedson Fernandes'in sözleşmesinde kural mı var?

GEDSON FERNANDES'İN SÖZLEŞMESİNDE 'KURAL' MI VAR?

'Sosyal medyada Gedson'un sözleşmesi hakkında bazı iddialar var. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. , 'i yazılı oynatma garantisiyle kiralamadı. Gedson Fernandes eğer düzelmezse önümüzdeki haftalarda 'in oyuncuyu yedek bekleteceğini düşünüyorum. Muhtemel orta saha kurgusu Taylan, Emre Kılınç, Feghouli şeklinde olur.'

Son dakika: Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Gedson Fernandes'in sözleşmesinde kural mı var?

Seçim havasına giren G.Saray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz de düğmeye bastı. 399 yeni kulüp üyesine beratlarının takdim edildiği törende herkesle tek tek iletişim kuran Cengiz, önemli mesajlar verdi. "İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir" ifadesiyle ironi yapan Mustafa Cengiz, yeni tanıştığı üyelerin hepsine ise sohbetlerde, "Seçim zamanı lütfen gelin, oyunuzu kullanın. Kime oy verdiğinizin önemi yok, önemli olan 'a sahip çıkmanız. Galatasaray'a sahip çıkın" dedi. Bir yıl önce ciddi ameliyatlar geçiren Cengiz, Galatasaray sayesinde hayata tutunduğunu da sözlerine ekledi.

Son dakika: Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Gedson Fernandes'in sözleşmesinde kural mı var?

PANDEMİ NEDENİYLE SEÇİM HAZİRANA ERTELENEBİLİR

Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan Seçimli Genel Kurul'un pandemi durumuna göre haziran ayına ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'nın adaylıkları kesinleşti. Başkan Cengiz de Abdurrahim Albayrak-Yusuf Günay-Kaan Kançal'ın yer aldığı yönetimine yeni isimler ekleyip adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

Son dakika: Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Gedson Fernandes'in sözleşmesinde kural mı var?

4. ADAY EŞREF HAMAMCIOĞLU

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu dün yapılan olağan divan kurulu toplantısında başkan adaylığını açıkladı. Divan Kurulu başkanlığını bırakan Hamamcıoğlu, "Seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden kaçınmayacağımı ve çalışmalar içinde olduğumu beyan ederim" sözleri ile seçime gireceğini duyurdu.

Son dakika: Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Gedson Fernandes'in sözleşmesinde kural mı var?

Listesini oluşturmaya başlayan Hamamcıoğlu'nun 2. başkanı Cemal Özgörkey olacak, hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de Hamamcıoğlu'nun listesinde.

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Son dakika: Galatasaray'da o iddialar doğru mu? Canlı yayında açıklandı! "Gedson'un sözleşmesi..."
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