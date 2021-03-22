Son dakika: Tolunay Kafkas'tan Avusturya'yı seçen Yusuf Demir açıklaması!

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri öncesinde Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da kampa girdi. Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da kampın ilk gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir oyun anlayışı ve felsefesi yerleştirmeye çalıştıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Kafkas, "Saha dizilişinden çok oyun anlayışı olsun ve bu oyunu sürdürebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Daha önce resmi takvim olmamasına rağmen hem kulüplerimiz hem hocalarımız oyuncularını bize verdiler. Yaptığımız iki kamptan sonra iki hazırlık maçında da eksiklerimizi gördük. Kazakistan ile ilk resmi maçımız oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"BİNANIN TEMELİ ÇOK ÖNEMLİ"

Türk futbolunun temelinin genç oyuncu gelişiminde olduğunu söyleyen Tolunay Kafkas, "Burası bir geçit yeri. 21 yaş grubu önemli bir yaş grubudur. Çünkü A Milli Takım'a aday oyuncuların olduğu yaş grubu. Burada başarılı olmak istiyoruz, zorlu bir gruptayız. Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ne katılmak istiyoruz. Ne kadar çok genç milli takımlarda ve U21 takımında şampiyonalara düzenli şekilde katılırsak A Milli Takımımız o kadar iyi olur. Binanın temeli çok önemli. Temel de genç oyuncu gelişimidir. Buraları sağlam olmalı ki Türk futbolu yeni jenerasyonlar yetiştirsin ve önüne daha güvenli bakabilsin" diye konuştu.