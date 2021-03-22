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Giriş Tarihi: 22.3.2021

Sonuna kadar yarıştayız

Sonuna kadar yarıştayız

“Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsak buradan galip ayrılabilirdik. Her geçen gün daha iyisini yapmaya çalışacağız. Önümüzde 10 hafta var, sonuna kadar devam edeceğiz.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş beraberliği ile birlikte şampiyonluk yarışına devam edeceklerini söyleyen Bulut, her iki takımın da büyük efor sarf ettiği bir maç olduğuna vurgu yaptı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Güzel bir maç oldu. İki tarafın da gol pozisyonları oldu. Duran toptan yediğimiz gol, yemememiz gereken bir goldü. Yeterince gol pozisyonuna girdik, baskılı oynadık, rakibi sürekli hata yapmaya zorladık.

KAZANMAYA GELMİŞTİK
Yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik galip ayrılabilirdik" diyerek öz eleştiri yaptı ve şöyle devam etti: "Ligin en çok pozisyona giren takımıyız. Önümüzde 10 haftalık bir süreç var, sonuna kadar devam edeceğiz. Biz beraberliğe gelmedik, kazanmaya geldik. Ve bunu da takımım ikinci yarıda gösterdi."

DEPLASMANDA ÇOK BAŞKA
SARI-LACİVERTLİLER iç sahada bir türlü istediği performansı yakalayamazken, deplasmanda ise topladığı puanlarla yarışa tutunuyor. Dış sahada son mağlubiyetini 19 Aralık 2020'de G.Antep FK karşısında alan Kanarya ardından oynadığı 8 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Sarılacivertliler bu sezon deplasmanda toplam 15 maçta tek yenilgi alırken 3 beraberlik ve 11 galibiyet elde etti.

7 MAÇLIK SERİYE 'DUR' DEDİ
SÜPER Lig'de F.Bahçe karşısına 6 maçlık galibiyet serisi ile çıkan Beşiktaş'a F.Bahçe 'dur' dedi. En son Kasım-Aralık 2014 tarihleri arasında 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve sahaya da bu başarıyı egale etmek için çıkan Kara Kartal'ı frenleyen sarı-lacivertliler, yarışa da yeniden tutundu.

TARTIŞILAN POZİSYONLAR

TEPKİ VAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın özellikle maçın ilk yarısında hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Faul kararlarında 4. hakem Suat Arslanboğa'nın yanına kadar giden 48 yaşındaki çalıştırıcı, orta hakem Halil Umut Meler'in kararlarına Arslanboğa aracılığı ile serzenişte bulundu...

DAKİKA 9
9. dakikada Aboubakar'ın dirseğinin Serdar Aziz'in boğazına geldiği pozisyonda faul kararı çıktı. F.Bahçeli oyuncular ise sarı kart bekledi.

DAKİKA 20
20. dakikada Gustavo'nun Ghezzal'a yaptığı bu harekette kart kararı çıkmayınca Beşiktaş cephesi itiraz etti.

DAKİKA 23
23. dakikada Caner hücuma çıkarken Ghezzal'ın kolu ile yaptığı müdahalede yerde kaldı. Deneyimli oyuncu, rakibine kart beklerken Halil Umut Meler, Ghezzal'a ceza vermedi. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından hakeme koşan Caner, rakibinin dirseğini hatırlatıp isyan etti.

DAKİKA 31
DİRSEKLERİN konuştuğu ilk yarıda bir tartışmalı pozisyon da 31. dakikada yaşandı. Samatta'nın Vida'ya dirsek ile hamlesinde Hırvat stoper yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler ise sarı kartına başvurdu. Ancak Beşiktaş cephesi kırmızı kart bekledi ve karara itiraz ederken VAR odasından da uyarı gelmeyince faul ile oyun başladı.

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