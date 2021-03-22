Sonuna kadar yarıştayız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş beraberliği ile birlikte şampiyonluk yarışına devam edeceklerini söyleyen Bulut, her iki takımın da büyük efor sarf ettiği bir maç olduğuna vurgu yaptı. 46 yaşındaki çalıştırıcı,Yeterince gol pozisyonuna girdik, baskılı oynadık, rakibi sürekli hata yapmaya zorladık.Yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik galip ayrılabilirdik" diyerek öz eleştiri yaptı ve şöyle devam etti: "iç sahada bir türlü istediği performansı yakalayamazken, deplasmanda ise topladığı puanlarla yarışa tutunuyor. Dış sahada son mağlubiyetini 19 Aralık 2020'de G.Antep FK karşısında alan Kanarya ardından oynadığı 8 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Sarılacivertliler bu sezon deplasmanda toplam 15 maçta tek yenilgi alırken 3 beraberlik ve 11 galibiyet elde etti.Lig'de F.Bahçe karşısına 6 maçlık galibiyet serisi ile çıkan Beşiktaş'a F.Bahçe 'dur' dedi. En son Kasım-Aralık 2014 tarihleri arasında 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve sahaya da bu başarıyı egale etmek için çıkan Kara Kartal'ı frenleyen sarı-lacivertliler, yarışa da yeniden tutundu.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın özellikle maçın ilk yarısında hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Faul kararlarında 4. hakem Suat Arslanboğa'nın yanına kadar giden 48 yaşındaki çalıştırıcı, orta hakem Halil Umut Meler'in kararlarına Arslanboğa aracılığı ile serzenişte bulundu...9. dakikada Aboubakar'ın dirseğinin Serdar Aziz'in boğazına geldiği pozisyonda faul kararı çıktı. F.Bahçeli oyuncular ise sarı kart bekledi.20. dakikada Gustavo'nun Ghezzal'a yaptığı bu harekette kart kararı çıkmayınca Beşiktaş cephesi itiraz etti.23. dakikada Caner hücuma çıkarken Ghezzal'ın kolu ile yaptığı müdahalede yerde kaldı. Deneyimli oyuncu, rakibine kart beklerken Halil Umut Meler, Ghezzal'a ceza vermedi. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından hakeme koşan Caner, rakibinin dirseğini hatırlatıp isyan etti.DİRSEKLERİN konuştuğu ilk yarıda bir tartışmalı pozisyon da 31. dakikada yaşandı. Samatta'nın Vida'ya dirsek ile hamlesinde Hırvat stoper yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler ise sarı kartına başvurdu.