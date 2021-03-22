Terim özüne dönüyor!

4-3'lük Çaykur Rize yenilgisiyle Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı. Sergilenen futboldan hiç memnun olmayan Fatih Terim,İşte Hatay deplasmanıyla birlikte sarı-kırmızılı takımda yaşanacak değişiklikler:SON haftalarda kullanılan çift forvetli düzenden vazgeçilecek ve 4-3-3 sistemi sezona sonuna kadar benimsenecek.İLERİ uçta Falcao ya da Mohamed'den biri, tek forvet olarak görev yapacak. Formda olduğu için Falcao 11'de, Mohamed kulübede başlayacak.SON haftalarda yedek kulübesine mahkum kalan Henry Onyekuru ilk 11'e, sol açıktaki yerine geri dönüyor.EMRE Akbaba formasını bundan sonra Feghouli'ye bırakıyor.CEZALI Yedlin'in yokluğunda Hatay'da görev yapacak Linnes, iyi oynarsa sağ bekte devam edecek.