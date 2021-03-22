Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Terim özüne dönüyor!
Giriş Tarihi: 22.3.2021

Terim özüne dönüyor!

Terim özüne dönüyor!

Deneyimli teknik adam, Falcao’yu tek forvet kullanıp Mohamed’i kulübeye çekecek. ile Feghouli de artık ilk 11’de

4-3'lük Çaykur Rize yenilgisiyle Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı. Sergilenen futboldan hiç memnun olmayan Fatih Terim, eski sistemine ve eski oyuncularına dönmeye karar verdi. İşte Hatay deplasmanıyla birlikte sarı-kırmızılı takımda yaşanacak değişiklikler:

ARTIK 4-3-3 SİSTEMİ İLE YOLA DEVAM EDECEK!
SON haftalarda kullanılan çift forvetli düzenden vazgeçilecek ve 4-3-3 sistemi sezona sonuna kadar benimsenecek.
İLERİ uçta Falcao ya da Mohamed'den biri, tek forvet olarak görev yapacak. Formda olduğu için Falcao 11'de, Mohamed kulübede başlayacak.
SON haftalarda yedek kulübesine mahkum kalan Henry Onyekuru ilk 11'e, sol açıktaki yerine geri dönüyor.
EMRE Akbaba formasını bundan sonra Feghouli'ye bırakıyor.
CEZALI Yedlin'in yokluğunda Hatay'da görev yapacak Linnes, iyi oynarsa sağ bekte devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Altın fiyatlarındaki hareketlilik! Güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Son Dakika Ekonomi Haberleri - Altın Fiyatları Bugün Nasıl? Altın fiyatları ne kadar - kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, ata canlı alış-satış fiyatları
Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 22 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar/TL kuru canlı alış ve satış fiyatı son durum
Son dakika: Seren Serengil'in durumu yeniden kötüye gidiyor! 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulundu...
Son dakika: “Küfürbaz savcı” Özcan Muhammed Gündüz nasıl deşifre oldu? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Son dakika: Canlı yayında çıplak kadın şoku! Sunucuya çalışanlar kalkan oldu...
Hazar Ergüçlü'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!
Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusu Engin Akyürek'ten beklenen hamle sonunda geldi! Artık o da Instagram'da... Bakın Engin Akyürek'in ilk paylaşımı ne oldu!
Son dakika: Dikkat çeken Ozan Tufan detayı! Sergen Yalçın...
Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe derbisine Ozan Tufan ve Altay damga vurdu! Dikkat çeken detay...
ARKADAŞINA GÖNDER
Terim özüne dönüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA