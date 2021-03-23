Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abou yazar Fener bakar!
Giriş Tarihi: 23.3.2021

Abou yazar Fener bakar!

Abou yazar Fener bakar!
F.BAHÇE, Samatta ile başladığı derbiyi Thiam ile tamamlarken iki oyuncu da maçın en silik isimleri olarak dikkat çekti. İşin ekonomik tablosu ise adeta bir servetin boşa harcandığının göstergesi.
SAMATTA: 6 milyon Euro artı 750 bin Euro bonus ile transfer edildi. Tanzanyalı oyuncunun 3 taksite bölünen bonservisinin ilki bile ödenmedi. Futbolcu, 23 lig maçında sadece 4 gol atabildi.
THİAM: Yüklü bir bonservis bedeli olmadığı için beklenti yüksek değildi. Bu nedenle 6 gollük performansı fiyatıyla kıyaslandığında başarılı denilebilir. Ancak seviyesi, Fenerbahçe'nin as santrforu olacak noktada değil.
CİSSE: Geçtiğimiz sezon Erol Bulut ile Alanyaspor'da harikalar yarattı. Bu sezon ise ne zaman ihtiyaç olsa ortada yoktu.
Atabildiği 4 golün yanı sıra son yaptığı 'Futbolu bırakmaya hazırım' sözüyle kafasında bazı şeyleri bittirdiğini gösterdi.
ADEMİ: Performansı yetersiz görüldü ve devre arasında Karagümrük'e kiralandı.
Henüz ligde golü yok. Son maçta kadroya giremedi. Öncesindeki iki maçta ise 1'er dakika görev yaptı!

Altay'ın sezon performansı
Maç: 29 Yediği gol: 28 Gole kapama: 9 Gelen şut: 106 Kurtarış: 78 Kurtarış yüzdesi: %74

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut ille yollar ayrılacak mı? Yeni teknik direktör için sürpriz iddia geldi...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Tunç Soyer’in 'Askıda fatura'sı yalanmış! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 4 yaşındaki çocuğa icra takibi
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, son durum ne?
SON DAKİKA: Emeklilik sisteminde 3 büyük reform! Devlet katkısı nasıl sağlanacak? İşte detaylar
Son dakika haberi: 133 mesleğe karşılıksız hibe desteği! İşte merak edilenler...
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs tedbirlerinde flaş gelişme! Zorunlu hale getirildi
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte il il kabinede görüşülecek renk haritası
Son dakika: Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'ten flaş Türkiye açıklaması: Bu kadar net konuşmanın zamanı geldi
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez 10 beslenme tüyosunu açıkladı ve uyardı: Bu besinleri tüketirken dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Abou yazar Fener bakar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA