Abou yazar Fener bakar!

F.BAHÇE, Samatta ile başladığı derbiyi Thiam ile tamamlarken iki oyuncu da maçın en silik isimleri olarak dikkat çekti. İşin ekonomik tablosu ise adeta bir servetin boşa harcandığının göstergesi.SAMATTA: 6 milyon Euro artı 750 bin Euro bonus ile transfer edildi. Tanzanyalı oyuncunun 3 taksite bölünen bonservisinin ilki bile ödenmedi. Futbolcu, 23 lig maçında sadece 4 gol atabildi.THİAM: Yüklü bir bonservis bedeli olmadığı için beklenti yüksek değildi. Bu nedenle 6 gollük performansı fiyatıyla kıyaslandığında başarılı denilebilir. Ancak seviyesi, Fenerbahçe'nin as santrforu olacak noktada değil.CİSSE: Geçtiğimiz sezon Erol Bulut ile Alanyaspor'da harikalar yarattı. Bu sezon ise ne zaman ihtiyaç olsa ortada yoktu.Atabildiği 4 golün yanı sıra son yaptığı 'Futbolu bırakmaya hazırım' sözüyle kafasında bazı şeyleri bittirdiğini gösterdi.ADEMİ: Performansı yetersiz görüldü ve devre arasında Karagümrük'e kiralandı.Henüz ligde golü yok. Son maçta kadroya giremedi. Öncesindeki iki maçta ise 1'er dakika görev yaptı!Maç: 29 Yediği gol: 28 Gole kapama: 9 Gelen şut: 106 Kurtarış: 78 Kurtarış yüzdesi: %74