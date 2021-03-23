Birileri Ersin’i gözetlıyor!

Gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlayan ve rotasını Türkiye'ye çeviren Torino, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdiTorino'nun Ersin'i kalan maçlarda da gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.Torino'lu scoutun, cumagünü oynanan Karagümrük-Kayserispor maçınıda tribünden izleyerekDoğan'ı mercek altına aldığıöğrenildi. Bu sezon SüperLig'de 17 karşılaşmayaçıkan Doğan, 6 maçta rakiplerinegeçit vermezken kalesinde21 gol gördü.BEŞIKTAŞ'IN orta sahadaki başarılı ismi Josef de Souza, derbiden çıkan beraberlik sonrası üzüntü yaşayan taraftarların yüreğine su serpti. Brezilyalı yıldız, "Paniğe gerek yok, başımızı dik tutacağız. Kendimize güvenimiz yüksek" ifadelerini kullandı.