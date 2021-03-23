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Giriş Tarihi: 23.3.2021

Birileri Ersin’i gözetlıyor!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Birileri Ersin’i gözetlıyor!

Daha 20 yaşında olmasına rağmen kurtarışlarıyla devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Ersin Destanoğlu için son olarak İtalyan takımı devreye girdi

Gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlayan ve rotasını Türkiye'ye çeviren Torino, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi. Önceki akşam kalesine gelen 3 şutun 2'sini çıkaran ancak Ozan Tufan'ın olağanüstü şutuna engel olamayan Ersin, 66.7'lik kurtarış yüzdesiyle oynadı. Torino'nun Ersin'i kalan maçlarda da gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.

KAYSERİSPORLU DOĞAN DA LİSTEDE
İtalyan ekibinin hedefindeki bir diğer isim de Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar. Torino'lu scoutun, cuma günü oynanan Karagümrük- Kayserispor maçını da tribünden izleyerek Doğan'ı mercek altına aldığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıkan Doğan, 6 maçta rakiplerine geçit vermezken kalesinde 21 gol gördü.

JOSEF: KENDİMİZE GÜVENİYORUZ
BEŞIKTAŞ'IN orta sahadaki başarılı ismi Josef de Souza, derbiden çıkan beraberlik sonrası üzüntü yaşayan taraftarların yüreğine su serpti. Brezilyalı yıldız, "Paniğe gerek yok, başımızı dik tutacağız. Kendimize güvenimiz yüksek" ifadelerini kullandı.

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Birileri Ersin’i gözetlıyor!
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