Birileri Ersin’i gözetlıyor!

Daha 20 yaşında olmasına rağmen kurtarışlarıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Ersin Destanoğlu için son olarak İtalyan takımı devreye girdi
Gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlayan ve rotasını Türkiye'ye çeviren Torino, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi. Öncekiakşam kalesine gelen 3şutun 2'sini çıkaran ancakOzan Tufan'ın olağanüstüşutuna engel olamayanErsin, 66.7'lik kurtarışyüzdesiyle oynadı. Torino'nun Ersin'i kalan maçlarda da gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.
KAYSERİSPORLU DOĞAN DA LİSTEDE
İtalyan ekibinin hedefindekibir diğer isim deKayserispor'un 18 yaşındakikalecisi Doğan Alemdar.Torino'lu scoutun, cumagünü oynanan Karagümrük-Kayserispor maçınıda tribünden izleyerekDoğan'ı mercek altına aldığıöğrenildi. Bu sezon SüperLig'de 17 karşılaşmayaçıkan Doğan, 6 maçta rakiplerinegeçit vermezken kalesinde21 gol gördü.
JOSEF: KENDİMİZE GÜVENİYORUZ
BEŞIKTAŞ'IN orta sahadaki başarılı ismi Josef de Souza, derbiden çıkan beraberlik sonrası üzüntü yaşayan taraftarların yüreğine su serpti. Brezilyalı yıldız, "Paniğe gerek yok, başımızı dik tutacağız. Kendimize güvenimiz yüksek" ifadelerini kullandı.