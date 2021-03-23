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Giriş Tarihi: 23.3.2021

Mostafa Mohamed ’da el üstünde

Mostafa Mohamed Mısır’da el üstünde

Milli Takım daveti ile gittiği ülkesinde ailesi ile hasret gideren Mısırlı golcü, yanında götürdüğü formalarını da sevdiklerine hediye ederek, gönüllerini aldı

Ara transferde geldiği Galatasaray'da golleri ile kısa sürede ilk 11'e yerleşen Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'nın daveti üzerine gittiği ülkesinde ailesi ile de görüşme fırsatı buldu. Önce yaklaşık 1 aydır görmediği eşi ve akrabaları ile hasret gideren Mısırlı golcü, yanında götürdüğü bir çanta dolusu Galatasaray formasını da sevdiklerine hediye etti. Sözleşmesi gereği Mostafa 4 gol daha atması halinde 10 gol hedefini tutturacak ve ailesini İstanbul'a yanına getirecek.

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Mostafa Mohamed Mısır’da el üstünde
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