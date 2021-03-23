Mostafa Mohamed Mısır’da el üstünde

Milli Takım daveti ile gittiği ülkesinde ailesi ile hasret gideren Mısırlı golcü, yanında götürdüğü Galatasaray formalarını da sevdiklerine hediye ederek, gönüllerini aldı
Ara transferde geldiği Galatasaray'da golleri ile kısa sürede ilk 11'e yerleşen Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'nın daveti üzerine gittiği ülkesinde ailesi ile de görüşme fırsatı buldu. Önceyaklaşık 1aydır görmediği eşi ve akrabalarıile hasret gideren Mısırlıgolcü, yanında götürdüğü birçanta dolusu Galatasaray formasınıda sevdiklerine hediyeetti. Sözleşmesi gereği Mostafa 4 gol daha atması halinde 10 gol hedefini tutturacak ve ailesini İstanbul'a yanına getirecek.