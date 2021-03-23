Fenerbahçe derbisi sonrası milli araya girilirken takıma izin vermeyen teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına iki gündür idman yaptırmaya devam ediyor. Arayı boş geçirmeyen ve çalışmaya devam eden siyah-beyazlılarda milli takıma giden oyuncuların dışındakiler çalışmalarda yer aldı.
ABOU SONUCA VARAMADI, LARİN YOKLARI OYNADI
Derbide takımı adına en çok gol fırsatı yakalayan isim olan Vincent Aboubakar, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı geçemedi. Kamerunlu golcü ceza sahası içerisinde 5 kez kaleyi yoklasa da sonuca varamadı. Özellikle Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu golle sonuçlandıramayan 28 yaşındaki futbolcunun maçın berabere bitmesiyle birlikte soyunma odasında üzüntü yaşadığı ifade edildi.
Aboubakar'a takım arkadaşları destek verirken, teknik ekip de gayet iyi bir oyun çıkardığını yıldız isime aktardı. Derbide performansı hayal kırıklığı yaratan isim ise Cyle Larin oldu. Rakip kaleye hiç şut çekemeyen Kanadalı futbolcu, 12 kez top kaybı yaparken ikili mücadelelerde sınıfta kaldı. 9 ikili mücadelenin sadece 1'inde başarılı olan Larin, 2 hava topu mücadelesini de kaybederek hücumda hiçbir varlık gösteremedi.
MİLLİLERE PÜR DİKKAT
Siyah-beyazlı takımın 11 oyuncusu milli takımlara gitti. Milli arada sakatlık ya da sağlık sorunu yaşanmamasını ümit eden Beşiktaş teknik ekibi gözünü bu oyuncularına çevirdi. Bu süreçte teknik heyetinde oyuncuları yakından takip edeceği ve durumlarıyla ilgili sürekli olarak milli takımlarıyla irtibatta olacağı kaydedildi.