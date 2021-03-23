Aboubakar'a takım arkadaşları destek verirken, teknik ekip de gayet iyi bir oyun çıkardığını yıldız isime aktardı. Derbide performansı hayal kırıklığı yaratan isim ise Cyle Larin oldu. Rakip kaleye hiç şut çekemeyen Kanadalı futbolcu, 12 kez top kaybı yaparken ikili mücadelelerde sınıfta kaldı. 9 ikili mücadelenin sadece 1'inde başarılı olan Larin, 2 hava topu mücadelesini de kaybederek hücumda hiçbir varlık gösteremedi.

MİLLİLERE PÜR DİKKAT

Siyah-beyazlı takımın 11 oyuncusu milli takımlara gitti. Milli arada sakatlık ya da sağlık sorunu yaşanmamasını ümit eden Beşiktaş teknik ekibi gözünü bu oyuncularına çevirdi. Bu süreçte teknik heyetinde oyuncuları yakından takip edeceği ve durumlarıyla ilgili sürekli olarak milli takımlarıyla irtibatta olacağı kaydedildi.