Son dakika: Ersin Destanoğlu'na bir talip de İtalya'dan! Derbide izlediler...

YALÇIN'DAN TAKIMA MORAL

1-1 biten derbi sonrası Beşiktaş soyunma odasında sessizlik vardı. İçeriye giren Sergen Yalçın, bunu görünce futbolcularına yönelik bir konuşma yaptı. Yalçın, "Oyunumuzun karşılığı galibiyetti. Her şeye rağmen en yakın rakibimizle aramızdaki puan farkını 3'e çıkardık. Ben sizin ortaya koyduğunuz mücadeleden çok mutluyum. Önümüzde 11 hafta var. Kalan maçlar, derbiler kadar zor olacak ve biz savaşarak mutlu sona ulaşacağız" dedi.