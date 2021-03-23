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Giriş Tarihi: 23.3.2021 09:10 Son Güncelleme: 23.3.2021 09:14

Son dakika: 'na bir talip de 'dan! Derbide izlediler...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Ersin Destanoğlu'na bir talip de İtalya'dan! Derbide izlediler...

Spor Toto 'de lider Beşiktaş, şampiyonluk yarışında yoluna doludizgin devam ederken bu sezon kalede gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan , Avrupa takımlarının radarına girdi. Daha 20 yaşında olmasına rağmen kurtarışlarıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Ersin Destanoğlu için son olarak ekibi Torino devreye girdi.

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlayan ve rotasını Türkiye'ye çeviren Torino, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi.

Önceki akşam kalesine gelen 3 şutun 2'sini çıkaran ancak Ozan Tufan'ın olağanüstü şutuna engel olamayan Ersin, 66.7'lik kurtarış yüzdesiyle oynadı. Torino'nun Ersin'i kalan maçlarda da gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.

KAYSERİSPORLU DOĞAN DA LİSTEDE

İtalyan ekibinin hedefindeki bir diğer isim de Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar. Torino'lu scoutun, cuma günü oynanan Karagümrük- Kayserispor maçını da tribünden izleyerek Doğan'ı mercek altına aldığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıkan Doğan, 6 maçta rakiplerine geçit vermezken kalesinde 21 gol gördü.

JOSEF: KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Beşiktaş'ın orta sahadaki başarılı ismi Josef de Souza, derbiden çıkan beraberlik sonrası üzüntü yaşayan taraftarların yüreğine su serpti. Brezilyalı yıldız, "Paniğe gerek yok, başımızı dik tutacağız. Kendimize güvenimiz yüksek" ifadelerini kullandı.

FOTO MUHABİRİ ROSİER!

Teknik direktör Sergen Yalçın derbinin ardından takıma izin vermedi. Siyah-beyazlılar dünü antrenman yaparak geçirirken esprili tavırlarıyla Beşiktaş'ın neşe kaynağı olan Valentin Rosier, idmanda foto muhabirliğine soyundu. Fransız futbolcu, antrenman sırasında takım arkadaşlarının fotoğrafını çekti.

YALÇIN'DAN TAKIMA MORAL

1-1 biten derbi sonrası Beşiktaş soyunma odasında sessizlik vardı. İçeriye giren Sergen Yalçın, bunu görünce futbolcularına yönelik bir konuşma yaptı. Yalçın, "Oyunumuzun karşılığı galibiyetti. Her şeye rağmen en yakın rakibimizle aramızdaki puan farkını 3'e çıkardık. Ben sizin ortaya koyduğunuz mücadeleden çok mutluyum. Önümüzde 11 hafta var. Kalan maçlar, derbiler kadar zor olacak ve biz savaşarak mutlu sona ulaşacağız" dedi.

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Son dakika: Ersin Destanoğlu'na bir talip de İtalya'dan! Derbide izlediler...
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