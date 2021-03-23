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Giriş Tarihi: 23.3.2021 10:08 Son Güncelleme: 23.3.2021 10:15

: Trabzonspor transferi bitiriyor! Koita ile prensip anlaşmasına varıldı

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor transferi bitiriyor! Koita ile prensip anlaşmasına varıldı

Trabzonspor haberi: Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sezon sonu ile sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki forvetle prensipte anlaştı. Teknik Direktör ’nın da Fode Koita’yı özellikle istemesi bu transferde önemli rol oynadı.

Trabzonspor, devre arasında da almak istediği Fode Koita'ya önümüzdeki sezon bordo-mavili formayı giydirmeye kararlı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da istediği Gine asıllı Fransız forvetin, Kasımpaşa ile sözleşme yenilemeyeceği ve bordo-mavililere olumlu yanıt verdiği ifade edildi.

30 yaşındaki Gine asıllı Fransız futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşmanın yapılması planlanıyor. Türkiye'de 5. sezonunu geçiren Koita, lig ve kupada forma giydiği 110 maçta 31 gol atarken, 11 asist kaydetti.

Koita, Kasımpaşa formasıyla bu sezon ise Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 4 gol kaydetti.

SABALY HAREKATI BAŞLIYOR

Trabzonspor sağ bek transferi için de düğmeye bastı. Pereira'nın ayrılmasından sonra Serkan Asan'dan istediği verimi alamayan ve son iki maçta yedek bırakan teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteğiyle, Fransa'nın Bordeaux takımında oynayan Youssouf Sabaly için bordo-mavililer harekete geçti. Hedef; milli arada bu transferi bitirmek.

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Son dakika: Trabzonspor transferi bitiriyor! Koita ile prensip anlaşmasına varıldı
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