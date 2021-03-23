Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın fiyatını belirledi! Transferde bombalar patlıyor
Giriş Tarihi: 23.3.2021 11:32 Son Güncelleme: 23.3.2021 11:42

Son dakika: , 'ın fiyatını belirledi! Transferde bombalar patlıyor

DHA
Son dakika: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın fiyatını belirledi! Transferde bombalar patlıyor

'da son dakika gelişmesi... Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Avrupa'dan birçok talibi olan 'ın fiyatını belirleyen Bordo-Mavililer, Süper Lig'in iki yıldızının transferini de bitirmek istiyor.

Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden , bir yandan ligde yarışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın bonservisini belirleyen Bordo-Mavililer, Süper Lig'in 2 yıldızının transferini de bitirmek istiyor.İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın fiyatını belirledi! Transferde bombalar patlıyor

Öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculara yönelen Bordo-Mavililer, 'dan santrfor ile Fransa temsilcisi Bordeaux'dan sağ bek 'in transferlerini sonuçlandırmaya çalışacak.

Son dakika: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın fiyatını belirledi! Transferde bombalar patlıyor

EDIN VISCA, AVCI'NIN GÖZ BEBEĞİ

'da ayrıca Medipol 'in futbolcusu transferinde de ısrar devam ediyor.

Son dakika: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın fiyatını belirledi! Transferde bombalar patlıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği oyuncu için girişimler sezonun tamamlanmasının ardından hızlandırılacak.

Son dakika: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın fiyatını belirledi! Transferde bombalar patlıyor

Şartlara bağlı olarak yapılacak görüşmeler neticesinde birçok kez gündeme gelen Visca transferinde de bu dönem mutlu sona ulaşmak istiyor.

Son dakika: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın fiyatını belirledi! Transferde bombalar patlıyor

GİDECEKLERE GÖRE SAYI DEĞİŞEBİLİR

Bordo-mavililer ayrıca sol bek, sol kanat ve forvet için de girişimlerini sürdürdüğü, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısının değişebileceği, şartların oluşması durumunda orta sahaya da bir takviye daha yapabileceği kaydedildi.

Son dakika: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın fiyatını belirledi! Transferde bombalar patlıyor

HOSSEINI İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

dış transferde çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sözleşmeleri sona erecek oyuncularla görüşmelerine devam ediyor.

Son dakika: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın fiyatını belirledi! Transferde bombalar patlıyor

Bordo-mavili yönetimin takımda tutmayı planladığı İranlı stoper oyuncusu 'ye yeni bir teklifin daha yapıldığı kaydedilirken, bu transferi de olumlu sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

Son dakika: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın fiyatını belirledi! Transferde bombalar patlıyor

UĞURCAN YUVADAN UÇABİLİR

'da özellikle sezon öncesi transfer döneminde birçok kulüpten teklif alan ancak şartlar konusunda anlaşma sağlanamayınca Avrupa'ya transferi rafa kalkan 'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın fiyatını belirledi! Transferde bombalar patlıyor

Avrupa'dan birçok önemli kulübün talip olduğu Uğurcan için yönetimin taban fiyatını 25 milyon Euro seviyelerinde belirlediği ve sonraki satışından da kar payı talep edeceği, bu şartların oluşması durumunda milli kalecinin transferine onay verileceği kaydedildi.

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Son dakika: Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın fiyatını belirledi! Transferde bombalar patlıyor
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