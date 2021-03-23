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Giriş Tarihi: 23.3.2021 09:44 Son Güncelleme: 23.3.2021 09:56

Teknik direktör ayrılığında Türkiye zirvede yer aldı!

Teknik direktör ayrılığında Türkiye zirvede yer aldı!

Süper Lig'de istifalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Ligde görevine son verilen teknik adam sayısı 27’ye yükselmiş durumda. Avrupa’daki 5 büyük ligin toplamında yaşanan teknik direktör ayrılıkları ise 32. Bu sayıyla Türkiye, en fazla teknik direktör ayrılıkları yaşanan ülke oldu.

Erzurumspor'da Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından dün de Kasımpaşa, Fuat Çapa'yı gönderdi. Süper Lig'de 27 teknik adamın görevine son verilirken, Türkiye bu konuda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde ise bu sayı toplam 32 olarak gerçekleşti. Premier Lig'de 3, La Liga'da 5, Serie A'da 6, Bundesliga'da 8, Fransa Lig 1'de ise 10 hoca değişikliği yaşandı. Kasımpaşa'nın başında 11 gün kalan İrfan Buz, bu sezon en az görev yapan isim unvanını aldı.

9 teknik direktör, takımlarının başında 50 günü göremedi. 4 kez hoca hamlesi yapan Kayserispor, tek başına Premier Lig'i geride bıraktı.

MESUT BAKKAL

BB Erzurumspor'da görevine son verilen Mesut Bakkal, 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.



FUAT ÇAPA

Kasımpaşa ile yolları ayrılan Fuat Çaoa ise 23 maça çıkarken 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 yenilgi elde etti.

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Teknik direktör ayrılığında Türkiye zirvede yer aldı!
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