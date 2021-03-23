Trabzonspor Koita ile söz kesti

Bordo-mavililer, sezon sonu Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek oal n 30 yaşındaki forvetle prensipte anlaştı. Avcı’nın da Koita’yı özellikle istemesi bu transferde önemli rol oynadı
Trabzonspor, devre arasında da almak istediği Fode Koita'ya önümüzdeki sezon bordo-mavili formayı giydirmeye kararlı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da istediği Gine asıllı Fransız forvetin, Kasımpaşa ile sözleşme yenilemeyeceği ve bordo-mavililere olumlu yanıt verdiği ifade edildi. 30 yaşındaki Gine asıllı Fransız futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşmanın yapılması planlanıyor. Türkiye'de 5. sezonunugeçiren Koita, lig ve kupadaforma giydiği 110 maçta 31 golatarken, 11 asist kaydetti.
SABALY HAREKâTI BAŞLIYOR
TRABZONSPOR sağ bek transferi için de düğmeye bastı. Pereira'nın ayrılmasından sonra Serkan Asan'dan istediği verimi alamayan ve son iki maçta yedek bırakan teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteğiyle, Fransa'nın Bordeaux takımında oynayan Youssouf Sabaly için bordo-mavililer harekete geçti. Hedef; milli arada bu transferi bitirmek.