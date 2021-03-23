Yanal’ın hediyesi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden 1-1 beraberlikle ayrılıp şampiyonluk şansını sürdürürken, bunda kaleci Altay Bayındır'ın büyük payı vardı.22 yaşındaki eldivenin sarı-lacivertli takıma kazandırılmasında ise geçen sezon teknik direktörlük görevinden istifa eden Ersun Yanal'ın etkisi oldukça fazlaydı.Yanal, yöneticiler yabancı kaleci isterken ısrarla Ankaragücü'nden Altay'ın alınmasını talep etti.Yanal'ın bu tutumuyla, belki de Fenerbahçe tarihine geçecek bir kaleciyi sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmış oldu.Yanal, kalede hata yapmasına rağmen düzenli olarak 11'de görevlendirerek, Altay'ın gelişimine de katkı sağladı. Bu sezon teknik kadroya kaleci antrenörü Michael Kraft'ın katılması, Altay için ikinci önemli nokta oldu.DOLMABAHÇE'DEN çıkan beraberlik, taraftarları memnun etmedi. Sarı-lacivertli futbolseverler, Erol Bulut'un gönderilmesi yönündeki çağrılarını sürdürürken yönetimin bugün yapacağı toplantıda genç hocanın durumunu masaya yatıracağı belirtildi