Yanal’ın hediyesi

22 yaşındaki file bekçisi, yaptığı hatalara rağmen Ersun Yanal tarafından ilk 11’de oynatıldı ve kendisini geliştirme şansı yakaladı. Bu sezon da takıma katılan kaleci antrenörü Michael Kraft sayesinde performansını zirveye çıkard
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden 1-1 beraberlikle ayrılıp şampiyonluk şansını sürdürürken, bunda kaleci Altay Bayındır'ın büyük payı vardı. İkinci kezA Milli Takım'a seçilen 22 yaşındaki eldivenin sarı-lacivertli takıma kazandırılmasında ise geçen sezon teknik direktörlük görevinden istifa eden Ersun Yanal'ın etkisi oldukça fazlaydı.
YÖNETİCİLER YABANCI İSTİYORDU
Yanal, yöneticiler yabancı kaleci isterken ısrarla Ankaragücü'nden Altay'ın alınmasını talep etti. Bu ısrarı sonrası Ali Koç,Başkent kulübü ile yaptığı pazarlıklarınardından oyuncunun transferinitamamladı. Yanal'ın bu tutumuyla, belki de Fenerbahçe tarihine geçecek bir kaleciyi sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmış oldu.
KRAFT'LA YAN TOP SORUNUNU ÇÖZDÜ
Yanal, kalede hata yapmasına rağmen düzenli olarak 11'de görevlendirerek, Altay'ın gelişimine de katkı sağladı. Bu sezon teknik kadroya kaleci antrenörü Michael Kraft'ın katılması, Altay için ikinci önemli nokta oldu. Çok zayıf olduğu yan top konusundaKraft'ın özel çalışmalarıylagelişen 22 yaşındaki eldiven, A MilliTakım'a kadar yükseldi.
EROL BULUT İÇİN KRİTİK GÜN
DOLMABAHÇE'DEN çıkan beraberlik, taraftarları memnun etmedi. Sarı-lacivertli futbolseverler, Erol Bulut'un gönderilmesi yönündeki çağrılarını sürdürürken yönetimin bugün yapacağı toplantıda genç hocanın durumunu masaya yatıracağı belirtildi. Bazı yöneticilerinsezon sonuna kadar Bulut'ladevam edilmesini savunduğu, diğerlerininise operasyonun hemen gerçekleştirilmesiniistediği gelen bilgiler arasında.