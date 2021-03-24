Son dakika: Yıldız isim satılıyor! Beşiktaş'a Fransız golcü...

"YARIŞA ODAKLANDIM"

Beşiktaş'ın Sporting'den kiraladığı Rosier, beIN Sports France kanalına konuştu. Fenerbahçe derbisinde alınan 1 puanla şampiyonluk yarışında hâlâ önde olduklarını belirten tecrübeli sağ bek, "Galatasaray'ın 3 puan önündeyiz. Heyecanlı ve keyifli bir şampiyonluk yarışının içindeyiz" derken geleceği ile ilgili de şunları söyledi: "Henüz karar vermedim. Ama Portekiz'e dönmeyi düşünmüyorum. Şimdilik keyifli geçen yarışa odaklanmış durumdayım."