Uğurcan Çakır 20 milyon Euro

İngiltere, İspanya ve Almanya'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Trabzonspor'un milli kalecisiSezon sonunda kalecileribeklenen Milano ekibinin, 24 yaşındaki kaleci içinyakın bir teklif hazırladığı öğrenildi. Ancak bordomavili yönetiminTrabzonspor, başarılı file bekçisinin Milli Takım'da göstereceği performansa da güveniyor. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası, başarılı eldiven için kritik bir viraj.TRABZONSPOR sezon başında 18, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra ise Ahmet Canbaz, Muhammet Taha Tepe, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Salih Kavrazlı ile Diabate olmak üzere toplam 24 oyuncuyu kiralık göndermişti. Bu futbolcuların tümü scout ekibi ve teknik ekipte görevli olan Turgut Kural tarafından yakından takip edilirken, gelişimleri hakkında Avcı'ya rapor veriliyor. Potansiyeli yüksek isimler sezon başı kampına dahil edilecek.