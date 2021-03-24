Uğurcan Çakır 20 milyon Euro

İnter, 15 milyon Euro’yu gözden çıkardı, bordo-mavililerin fiyatı net: “20 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay”
İngiltere, İspanya ve Almanya'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın son talibiİtalya'dan İnter. Sezon sonunda kalecileri Handanovic (36) vePadelli (35) ile yollarını ayırması beklenen Milano ekibinin, 24 yaşındaki kaleci için bonuslarla birlikte15 milyon Euro'ya yakın bir teklif hazırladığı öğrenildi. Ancak bordomavili yönetimin Uğurcan için beklentisien az 20 milyon Euro ve birsonraki satıştan yüzde 20'lik pay. Trabzonspor, başarılı file bekçisinin Milli Takım'da göstereceği performansa da güveniyor. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası, başarılı eldiven için kritik bir viraj.
KIRALIKLARA YAKIN TAKIP
TRABZONSPOR sezon başında 18, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra ise Ahmet Canbaz, Muhammet Taha Tepe, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Salih Kavrazlı ile Diabate olmak üzere toplam 24 oyuncuyu kiralık göndermişti. Bu futbolcuların tümü scout ekibi ve teknik ekipte görevli olan Turgut Kural tarafından yakından takip edilirken, gelişimleri hakkında Avcı'ya rapor veriliyor. Potansiyeli yüksek isimler sezon başı kampına dahil edilecek.