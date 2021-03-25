Devlerin gözü Trabzonspor'da! Uğurcan Çakır ve...

EN YOĞUN İLGİ GÖREN UĞURCAN VE DJANINY



Trabzonspor'da transferde en yoğun ilgi gören isimler ise Uğurcan Çakır ile Djaniny. Özellikle de Uğurcan için birçok kulüp devreye girerken, oyuncunun milli takımdaki performansı da yönetimin elini güçlendirecek.

Bordo-mavili yönetim Yusuf Yazıcı'nın yüksek bonservis bedeli ile Lille'e transferinin ardından Uğurcan'dan da ekonomi noktasında yüksek beklenti içerisinde. Ayrıca ara transfer döneminde teklif 8 milyon Euro civarında teklif alan Djaniny'in de sezon sonu takımdan ayrılması gündemde.