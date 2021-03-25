Dorukhan defteri kapandı

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz ile masaya oturan ve son teklifini yapan yönetim, yanıt gelmemesi üzerine yavaş yavaş görüşmeleri sonlandırma hazırlığı yapıyor.de maç başı ücret teklif eden Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'amesajı iletmişti. Ancak mart ayının bitmesine sayılı günler kala, Dorukhan cephesinden Beşiktaş'a yanıt gelmedi.24 yaşındaki futbolcunun artık Beşiktaş ile bağlarının kopmasına da az bir zaman kaldı. Sezonun bitimiyle birlikte boşa çıkacak olan başarılı orta sahanın özellikle İspanya kulüpleriyleDorukhan'a İspanyol ekipleri Real Betis ve Celta Vigo hali hazırda teklif yaparken, iki taraf arasındaki görüşmeler de başladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi daha önce oyuncu ile ilgili olarakyorumunu yapmıştı.ORUKHAN Toköz'den sözleşme uzatmak için cevap alamayan Beşiktaş, Köln'de forma giyen Salih Özcan ile de yakın temasta. Alman Bild'in duyurduğu haberde, 23 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giyebileceği aktarıldı. Sezon sonu kontratı bitecek olan merkez orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile çoktan el sıkıştığının altı çizildi.2018'de Eskişehirspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu 3 sezonda 44'ü ilk 11 olmak üzere 60 maçta forma giyerken, 3 gol atıp 7 asist yaptı.UEFA'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların vadesi geçen borçları ile ilgili karar alanSiyah-beyazlılar, ödemeleri yaptığını 30 Haziran'a kadar UEFA'ya sunarsa bu kesinti rafa kalkacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Ödeme sıkıntımız yok. Cezayı kaldıracağız" dedi.