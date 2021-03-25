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Giriş Tarihi: 25.3.2021

Dorukhan defteri kapandı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Dorukhan defteri kapandı

Yıllık 7 milyon TL maaş ve maç başına 100 bin TL teklif edilen 24 yaşındaki ismin menajeri, “Mart sonuna kadar cevap verin” sözüne rağmen geri dönüş yapmadı. İspanyol kulüpleri ile de temasta olan oyuncu için artık son 6 gün

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz ile masaya oturan ve son teklifini yapan yönetim, yanıt gelmemesi üzerine yavaş yavaş görüşmeleri sonlandırma hazırlığı yapıyor. Milli futbolcuya 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL de maç başı ücret teklif eden Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'a "Cevabınızı mart ayı içerisinde verin" mesajı iletmişti. Ancak mart ayının bitmesine sayılı günler kala, Dorukhan cephesinden Beşiktaş'a yanıt gelmedi.

BETİS VE CELTA İLE GÖRÜŞTÜ
24 yaşındaki futbolcunun artık Beşiktaş ile bağlarının kopmasına da az bir zaman kaldı. Sezonun bitimiyle birlikte boşa çıkacak olan başarılı orta sahanın özellikle İspanya kulüpleriyle sıcak temas halinde olduğu, İtalya'dan talipleri olsa da henüz Serie A için ciddi bir girişimin olmadığı kaydedildi. Dorukhan'a İspanyol ekipleri Real Betis ve Celta Vigo hali hazırda teklif yaparken, iki taraf arasındaki görüşmeler de başladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi daha önce oyuncu ile ilgili olarak "Dorukhan menajerine güveniyor. Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Bakın Beşiktaş, bir handır. Futbolcularsa yolcudur. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun" yorumunu yapmıştı.

SALIH ÖZCAN GELIYOR!
ORUKHAN Toköz'den sözleşme uzatmak için cevap alamayan Beşiktaş, Köln'de forma giyen Salih Özcan ile de yakın temasta. Alman Bild'in duyurduğu haberde, 23 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giyebileceği aktarıldı. Sezon sonu kontratı bitecek olan merkez orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile çoktan el sıkıştığının altı çizildi.

DORUKHAN BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI
2018'de Eskişehirspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu 3 sezonda 44'ü ilk 11 olmak üzere 60 maçta forma giyerken, 3 gol atıp 7 asist yaptı.

AVRUPA GELIRLERININ %15'INE EL KONULDU
BEŞIKTAŞ'A UEFA'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların vadesi geçen borçları ile ilgili karar alan Avrupa futbolunun patronu, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılımda elde edeceği gelirlerin %15'ine el konulacağını açıkladı. Siyah-beyazlılar, ödemeleri yaptığını 30 Haziran'a kadar UEFA'ya sunarsa bu kesinti rafa kalkacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Ödeme sıkıntımız yok. Cezayı kaldıracağız" dedi.

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Dorukhan defteri kapandı
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