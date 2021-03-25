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Giriş Tarihi: 25.3.2021

Satmak için zam yapacak

MEHMET ÖZCAN
Satmak için zam yapacak

, sözleşme uzatacağı ’da stratejik davranacak. Geçen yaz tek resmi teklif 24 yaşındaki Brezilyalı stopere gelirken, yönetim "Sözleşmesini uzatmalıyız ki yeni tekliflerde elimiz güçlensin" görüşünde birleşti. Oyuncunun zam isteği de olumlu karşılandı

Muslera ile geçtiğimiz hafta nikah tazeleyen Galatasaray'da sözleşme uzatma sırası Marcao'ya geldi. Takıma verilen 4 günlük izinde Dubai'ye tatile giden Marcao ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği ortaya çıktı. Yönetim, performansı eleştirilen Brezilyalı stoperde stratejik bir karar aldı. Sarı-kırmızılı idareciler, "Geçen yaz tek yazılı resmi teklif Marcao'ya geldi. Yine teklif gelecek. Sözleşmesini uzatmalıyız ki pazarlıklarda elimiz güçlü olsun'' görüşünde birleşildi.

İTALYAN KULÜPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Yöneticiler, 850 bin Euro'ya oynayan Marcao'nun zam isteğine olumlu yaklaştı. 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, 1.5 milyon Euro'dan Galatasaray'la bir yıl kalan sözleşmesini 3 veya 4 sezon uzatmaya hazır. Sarı- kırmızlı kulüp, Marcao'nun menajeriyle son detayları konuşuyor. Bu sezon 33 maçla takımın en çok oynayan ismi olan Marcao'yu İtalyan kulüpleri yakından takip ediyor. Yönetim, sezon başında Roma'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti.

Marcao, Dubai tatilinde yaptığı hayvanat bahçesi ziyaretini sosyal medyasından paylaştı.

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Satmak için zam yapacak
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