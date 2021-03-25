Satmak için zam yapacak

Galatasaray, sözleşme uzatacağı Marcao’da stratejik davranacak. Geçen yaz tek resmi teklif 24 yaşındaki Brezilyalı stopere gelirken, yönetim "Sözleşmesini uzatmalıyız ki yeni tekliflerde elimiz güçlensin" görüşünde birleşti. Oyuncunun zam isteği de olumlu karşılandı
Muslera ile geçtiğimiz hafta nikah tazeleyen Galatasaray'da sözleşme uzatma sırası Marcao'ya geldi. Takıma verilen 4 günlük izinde Dubai'ye tatile giden Marcao ile yapılan görüşmelerdeson aşamaya gelindiği ortaya çıktı. Yönetim, performansı eleştirilen Brezilyalıstoperde stratejik bir karar aldı. Sarı-kırmızılı idareciler, "Geçen yaz tek yazılı resmi teklif Marcao'ya geldi. Yine teklif gelecek. Sözleşmesiniuzatmalıyız ki pazarlıklarda elimizgüçlü olsun'' görüşünde birleşildi.
İTALYAN KULÜPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Yöneticiler, 850 bin Euro'ya oynayan Marcao'nunzam isteğine olumlu yaklaştı. 24 yaşındakiBrezilyalı savunmacı, 1.5milyon Euro'dan Galatasaray'labir yıl kalan sözleşmesini 3 veya4 sezon uzatmaya hazır. Sarı-kırmızlı kulüp, Marcao'nunmenajeriyle son detayları konuşuyor.Bu sezon 33 maçla takımın ençok oynayan ismi olan Marcao'yu İtalyankulüpleri yakındantakip ediyor. Yönetim,sezon başındaRoma'dan gelen13 milyon Euro'lukteklifi geri çevirmişti.
Marcao, Dubai tatilinde yaptığı hayvanat bahçesi ziyaretini sosyal medyasından paylaştı.