Son dakika: Galatasaray'dan TFF'ye resmi başvuru! Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddialarına karşı...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de son dakika açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe'nin yaptıklarının gündem değiştirme çabası olduğunu ifade eden Mustafa Cengiz, yayıncı kuruluşta Nihat Özdemir'e sorulan soruları da eleştirildi. Cengiz, Güntekin Onay'ın Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası hakkında hüküm verdiğini belirtti.
'Benim de ileride katılma ihtimalim olan bir programda yorumcunun, yargıç gibi soru içinde hüküm içeren cümlelerini kınıyoruz. Yayıncı kuruluştaki zat hem 29 şampiyonluğu söyledi sonra da inşallah olumlu değerlendirirsiniz dedi. Soru soruluktan çıktı, karar verdin. Ey yorumcu! Sen kimsin? Senin oradaki görevin soru sormak.'
MUSTAFA CENGİZ'DEN ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER!
'60 sene önceki şeyleri gündeme getiriyorsunuz. Kendi başarısızlığınızı perdelemek için bunları gündeme taşıyorsunuz. Yapmayın! Bölgesellikten ulusal coğrafyaya doğru gitsen İzmir'den iki takım var. Şimdi yoklar. Bu iki takıma yazık değil mi?'
Galatasaray ayrıca milli kümede bir sezonda iki ayrı şampiyon sayıldığını bunun asla gerçek olamayacağını ifade etti.
SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN FEDERASYONA RESMİ BAŞVURU!
Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluk talebinin reddedilmesi için federasyonu başvuruda bulundu! Amaç yine gündem değiştirmek! Yenilir yenilmez Fenerbahçe gündem değiştiriyor. Galatasaray'da bunlar yapılsa beni ipe çekerler, sokakta yürütmezler. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsiniz.
Galatasaray'ın resmi başvurusu: 'Lig statüsü dışında elde edilen şampiyonlukların tecil başvurularının reddi talebidir.'
Galatasaray'ın TFF'ye başvurusundaki 2. madde: 'Başvuru konusu şampiyonluklar 'lig müsabakaları statüsü' kapsamı dışındadır.'
3. madde: 'Talep edilen şampiyonluklara konu dönemlerde gerçekleşen organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir.'
4. madde: 'Türkiye futbol birinciliği lig usulüne değil, eleme sistemine tabiidir.'
5. madde: 'Türkiye futbol birinciliği sürekli ve düzenli bir organizasyon değildir.'
6. madde: 'Düzenli bir şekilde gerçekleşmeyen Türkiye Futbol Birinciliğinin tescili haksız rekabet doğuracaktır.'
7. madde: 'Milli küme kesinlikle ulusal bir organizasyon değildir. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının katıldığı bir organizasyondur.'
8. madde: 'Milli küme süreklilik arz eden bir lig değildir.'
9. madde: 'Milli küme ana turnuva niteliği kazanamamıştır.'
10. madde: 'Bir sezonda iki ayrı takım şampiyon olamaz.'
'FENERBAHÇE CUMHURİYETİ NEDİR YAHU?'
Bir bakıyorsun karşında dev bir pankart! 'Fenerbahçe Cumhuriyeti...' O kadar savcı var orada ve devlet ricalı var. Bu nedir yahu? Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz diyorlar. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Sen kimsin! Bu ne cesaret? Buna önce Fenerbahçe camiasının tepki göstermesi lazım. Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz diyorlar. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Sen kimsin!
Beşiktaş neden buna itiraz etmedi? 'Ben sana mı muhtacım benim neyimi tanıyorsun' demediler. Attığımız adımlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ulufe dağıtır gibi şampiyonluk dağıtamazsınız.