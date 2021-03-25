Son dakika: Galatasaray'dan TFF'ye resmi başvuru! Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddialarına karşı...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de son dakika açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe'nin yaptıklarının gündem değiştirme çabası olduğunu ifade eden Mustafa Cengiz, yayıncı kuruluşta Nihat Özdemir'e sorulan soruları da eleştirildi. Cengiz, Güntekin Onay'ın Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası hakkında hüküm verdiğini belirtti.

'Benim de ileride katılma ihtimalim olan bir programda yorumcunun, yargıç gibi soru içinde hüküm içeren cümlelerini kınıyoruz. Yayıncı kuruluştaki zat hem 29 şampiyonluğu söyledi sonra da inşallah olumlu değerlendirirsiniz dedi. Soru soruluktan çıktı, karar verdin. Ey yorumcu! Sen kimsin? Senin oradaki görevin soru sormak.'

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'60 sene önceki şeyleri gündeme getiriyorsunuz. Kendi başarısızlığınızı perdelemek için bunları gündeme taşıyorsunuz. Yapmayın! Bölgesellikten ulusal coğrafyaya doğru gitsen İzmir'den iki takım var. Şimdi yoklar. Bu iki takıma yazık değil mi?'

Galatasaray ayrıca milli kümede bir sezonda iki ayrı şampiyon sayıldığını bunun asla gerçek olamayacağını ifade etti.