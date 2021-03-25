Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti
Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:35 Son Güncelleme: 25.3.2021 09:36

Son dakika: 'ın planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

Son dakika haberi... ile sözleşme uzatan 'da sırada var... Sarı-Kırmızılı yönetimin İtalyan ekiplerinin kıskacında olan Brezilyalı savunmacıyla ilgili planı ortaya çıktı. Bu arada Galatasaray'dan 'ya transfer olan ile ilgili çarpıcı bir istatistik de gündem yarattı. İşte son dakika haberinin detayları...

ile geçtiğimiz hafta nikah tazeleyen 'da sözleşme uzatma sırası 'ya geldi. Brezilyalı yıldızla ilgili yönetim son dakika planı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

Takıma verilen 4 günlük izinde Dubai'ye tatile giden ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

"SÖZLEŞMESİNİ UZATALIM, PAZARLIKTA ELİMİZ GÜÇLÜ OLSUN"

yönetimi, performansı eleştirilen Brezilyalı stoperde stratejik bir karar aldı.

Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

Sarı-kırmızılı idareciler, "Geçen yaz tek yazılı resmi teklif 'ya geldi. Yine teklif gelecek. Sözleşmesini uzatmalıyız ki pazarlıklarda elimiz güçlü olsun'' görüşünde birleşildi.

Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

İTALYAN KULÜPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yöneticiler, 850 bin Euro'ya oynayan 'nun zam isteğine olumlu yaklaştı. 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, 1.5 milyon Euro'dan 'la bir yıl kalan sözleşmesini 3 veya 4 sezon uzatmaya hazır.

Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

Sarı- kırmızlı kulüp, 'nun menajeriyle son detayları konuşuyor. Bu sezon 33 maçla takımın en çok oynayan ismi olan Marcao'yu İtalyan kulüpleri yakından takip ediyor.

Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

Yönetim, sezon başında Roma'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti.

Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

ÜÇÜ BİR FERNANDO ETMEDİ

Bu arada Bafetimbi Gomis'in yokluğunu yıllardır hisseden , bir başka yıldızı 'nun boşluğunu da bir türlü dolduramadı.

Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

2 sezonda 2 şampiyonluk yaşadığı G.Saray'la, Süper Lig'deki 47 maçta 4 gol-4 asistlik performans ortaya koymuştu. Brezilyalı ön libero, transfer olduğu 'da da istikrarını (77 maçta 3 gol-7 asist) koruyor.

Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

'nun bölgesinde bu sezon Taylan Antalyalı ve Etebo değişmeli olarak görev yaptı. Taylan 26 maçta 1 gol-1 asiste imzasını attı. Etebo 19 maçta skor katkısı yapamadı.

Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

Gedson Fernandes 7 haftadır ilk 11 olmasına rağmen tabelaya etki edemedi. ise onun gibi 8 numara oynadığı Beşiktaş derbilerine attığı gollerle damga vurmuştu.

Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

BÜLENT TİMURLENK - ORTA SAHAN KADARSIN

, kariyeriyle Süper Lig'in çok üstünde bir oyuncuydu. için de fırsat transferiydi ama bu seviyedeki oyuncuların her zaman çok taliplisi olur. 'nın yetenek avcısı Monchi de böylesine tecrübeli bir ismi bu fiyata kaçırmadı.

Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

'nun kalitesi malum ama ben Taylan'ın o bölgeyi ziyadesiyle doldurduğuna inanıyorum. 'ın orta sahadaki problemi, diğer iki oyuncu tercihindeki istikrarsızlık. İki Emre, Ömer, ayrılan Belhanda ve Fernandes ile bir türlü Taylan'ın yanındaki doğru ikiliyi bulamadılar.

Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti

Örneğin Beşiktaş, Josef ve Atiba ile ikiliyi bulup, 3. orta saha için bütün sezon arayıştaydı. Futbolda orta sahan kadarsın. geçen sezon orta sahada 3 kiralık futbolcuyla (Seri, Lemina, Nzonzi) oynayıp bir de kaptanı Selçuk futbolu bırakınca bu bölgede 4 oyuncu kaybına uğradı. Avrupa'nın büyük liglerinde şampiyonluğa oynayıp, orta sahasından 4 adam kaybeden takım göremezsiniz.

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Son dakika: Galatasaray'ın Marcao planı ortaya çıktı! 13 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti
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