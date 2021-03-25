Fernando Muslera ile geçtiğimiz hafta nikah tazeleyen Galatasaray'da sözleşme uzatma sırası Marcao'ya geldi. Brezilyalı yıldızla ilgili yönetim son dakika planı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Takıma verilen 4 günlük izinde Dubai'ye tatile giden Marcao ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği ortaya çıktı.
"SÖZLEŞMESİNİ UZATALIM, PAZARLIKTA ELİMİZ GÜÇLÜ OLSUN"
Galatasaray yönetimi, performansı eleştirilen Brezilyalı stoperde stratejik bir karar aldı.
Sarı-kırmızılı idareciler, "Geçen yaz tek yazılı resmi teklif Marcao'ya geldi. Yine teklif gelecek. Sözleşmesini uzatmalıyız ki pazarlıklarda elimiz güçlü olsun'' görüşünde birleşildi.
İTALYAN KULÜPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Yöneticiler, 850 bin Euro'ya oynayan Marcao'nun zam isteğine olumlu yaklaştı. 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, 1.5 milyon Euro'dan Galatasaray'la bir yıl kalan sözleşmesini 3 veya 4 sezon uzatmaya hazır.
Sarı- kırmızlı kulüp, Marcao'nun menajeriyle son detayları konuşuyor. Bu sezon 33 maçla takımın en çok oynayan ismi olan Marcao'yu İtalyan kulüpleri yakından takip ediyor.
Yönetim, sezon başında Roma'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti.
ÜÇÜ BİR FERNANDO ETMEDİ
Bu arada Bafetimbi Gomis'in yokluğunu yıllardır hisseden Galatasaray, bir başka yıldızı Fernando'nun boşluğunu da bir türlü dolduramadı.
Fernando'nun bölgesinde bu sezon Taylan Antalyalı ve Etebo değişmeli olarak görev yaptı. Taylan 26 maçta 1 gol-1 asiste imzasını attı. Etebo 19 maçta skor katkısı yapamadı.
Gedson Fernandes 7 haftadır ilk 11 olmasına rağmen tabelaya etki edemedi. Fernando ise onun gibi 8 numara oynadığı Beşiktaş derbilerine attığı gollerle damga vurmuştu.
BÜLENT TİMURLENK - ORTA SAHAN KADARSIN
Fernando, kariyeriyle Süper Lig'in çok üstünde bir oyuncuydu. Galatasaray için de fırsat transferiydi ama bu seviyedeki oyuncuların her zaman çok taliplisi olur. Sevilla'nın yetenek avcısı Monchi de böylesine tecrübeli bir ismi bu fiyata kaçırmadı.
Fernando'nun kalitesi malum ama ben Taylan'ın o bölgeyi ziyadesiyle doldurduğuna inanıyorum. Galatasaray'ın orta sahadaki problemi, diğer iki oyuncu tercihindeki istikrarsızlık. İki Emre, Ömer, ayrılan Belhanda ve Fernandes ile bir türlü Taylan'ın yanındaki doğru ikiliyi bulamadılar.
Örneğin Beşiktaş, Josef ve Atiba ile ikiliyi bulup, 3. orta saha için bütün sezon arayıştaydı. Futbolda orta sahan kadarsın. Galatasaray geçen sezon orta sahada 3 kiralık futbolcuyla (Seri, Lemina, Nzonzi) oynayıp bir de kaptanı Selçuk futbolu bırakınca bu bölgede 4 oyuncu kaybına uğradı. Avrupa'nın büyük liglerinde şampiyonluğa oynayıp, orta sahasından 4 adam kaybeden takım göremezsiniz.