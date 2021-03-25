BÜLENT TİMURLENK - ORTA SAHAN KADARSIN



Fernando, kariyeriyle Süper Lig'in çok üstünde bir oyuncuydu. Galatasaray için de fırsat transferiydi ama bu seviyedeki oyuncuların her zaman çok taliplisi olur. Sevilla'nın yetenek avcısı Monchi de böylesine tecrübeli bir ismi bu fiyata kaçırmadı.