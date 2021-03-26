Beşiktaşlı yıldızlar Milli takımlarında yıldızlaştı! Sakatlanan Ghezzal'in de durumu belli oldu!

Beşiktaş'ın bu sezon ligde iyi bir performans ortaya koyan Larin ve Ghezzal, Milli takımlarında da yıldızlaştı. 2022 Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde Beşiktaşlı futbolcular Larin ve Atiba'nın formasını giydiği Kanada, sahasında Bermuda'yı 5-1 mağlup etti. Larin'in hat-trick yaptığı maçta her iki futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Atiba'nın kaptan olarak sahaya çıktığı mücadelede şov yapan Larin'in performansına övgüler dizen Kanada basını, "Yaptığı hat-trick ile Kanada'nın Dünya Kupası elemeleri zaferinde yolunu açtı", "Cyle Larin ve Alphonso Davies güçlerini birleştirerek Kanada'nın Bermuda'yı kolayca yenmesine yardımcı oldu" ifadelerinde bulunuldu.
GHEZZAL'DA KORKULAN OLMADI
Kartal'ın bir diğer yıldızı Rachid Ghezzal ise Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir'in deplasmanda Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı maçta şov yaptı. İlk yarıda 1 gol, 1 asist kaydeden deneyimli kanat oyuncusu devre sonuna doğru yaşadığı sakatlıktan dolayı ikinci yarıya devam edememişti. Sol ayak bileği burkulan 28 yaşındaki oyuncunun sakatlığının akıbeti de belli oldu. Yapılan kontrollerde ayak bileğinde herhangi bir şişlik ya da ciddi bir zedelenme olmayan Ghezzal'ın hafif ağrıları bulunduğu için tedavisine başlandığı ve Cezayir'in pazartesi günü Botsvana ile oynayacağı maçta tedbir amaçlı oynatılmayacağı kaydedildi.
ATİBA TARİHE GEÇTİ
Kanada'nın Bermuda ile oynadığı karşılaşmada kaptan olarak sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen Atiba Hutchinson tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu Kanada tarihinde milli takım forması giyen en yaşı 3. futbolcu oldu.
Yıldız oyuncu 1925 yılında 40 yaşında formayı sırtına geçiren Geordie Campbell ile 2010'da 42 yaşındayken Kanada ile sahaya çıkan Pat Onstad'ın ardından adını tarihe yazdırmayı başardı. Ayrıca Atiba'nın yarın (Pazar) İstanbul'a döneceği ve milli takımının grubun zayıf takımı Cayman Adaları ile oynayacağı karşılaşmada yer almayacağı belirtildi.
JOSEF SOLUĞU DUBAİ'DE ALDI
Beşiktaş'ın yıldız ismi Josef de Souza takıma verilen üç günlük arayı tatile çıkarak değerlendirdi. Ailesiyle birlikte Dubai'ye giden Brezilyalı futbolcunun Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda uzun süredir forma giymenin yorgunluğunu burada atacağı kaydedildi.
LJAJİC VE OĞUZHAN HAZİRAN'A ODAKLANDI
Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncuları Adem Ljajic ile Oğuzhan Özyakup milli takımlardan davet alamamıştı. Ljajic'in Sırbistan'daki yerini kaybetmesi, Oğuzhan'ın istikrarını yakalayamadığı için Türkiye kadrosuna giremediği için hedeflerini Haziran ayına çevirdikleri kaydedildi. İki oyuncu da yeniden ülkelerinin formasını giymek için Haziran'a kadar performanslarını yukarı çekmek için hırslandı. 43 kez A Milli Takım'da oynayan ve 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan Oğuzhan, son olarak 2 Haziran 2019'da Özbekistan ile oynanan dostluk maçında milli formayı giymişti.