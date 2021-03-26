Beşiktaşlı yıldızlar Milli takımlarında yıldızlaştı! Sakatlanan Ghezzal'in de durumu belli oldu!

ATİBA TARİHE GEÇTİ

Kanada'nın Bermuda ile oynadığı karşılaşmada kaptan olarak sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen Atiba Hutchinson tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu Kanada tarihinde milli takım forması giyen en yaşı 3. futbolcu oldu.

Yıldız oyuncu 1925 yılında 40 yaşında formayı sırtına geçiren Geordie Campbell ile 2010'da 42 yaşındayken Kanada ile sahaya çıkan Pat Onstad'ın ardından adını tarihe yazdırmayı başardı. Ayrıca Atiba'nın yarın (Pazar) İstanbul'a döneceği ve milli takımının grubun zayıf takımı Cayman Adaları ile oynayacağı karşılaşmada yer almayacağı belirtildi.

JOSEF SOLUĞU DUBAİ'DE ALDI

Beşiktaş'ın yıldız ismi Josef de Souza takıma verilen üç günlük arayı tatile çıkarak değerlendirdi. Ailesiyle birlikte Dubai'ye giden Brezilyalı futbolcunun Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda uzun süredir forma giymenin yorgunluğunu burada atacağı kaydedildi.

LJAJİC VE OĞUZHAN HAZİRAN'A ODAKLANDI

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncuları Adem Ljajic ile Oğuzhan Özyakup milli takımlardan davet alamamıştı. Ljajic'in Sırbistan'daki yerini kaybetmesi, Oğuzhan'ın istikrarını yakalayamadığı için Türkiye kadrosuna giremediği için hedeflerini Haziran ayına çevirdikleri kaydedildi. İki oyuncu da yeniden ülkelerinin formasını giymek için Haziran'a kadar performanslarını yukarı çekmek için hırslandı. 43 kez A Milli Takım'da oynayan ve 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan Oğuzhan, son olarak 2 Haziran 2019'da Özbekistan ile oynanan dostluk maçında milli formayı giymişti.