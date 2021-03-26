Sürekli kaşıyorlar!

“Bu, iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması gibi. Bu hareketi ilk başta ciddiye almadık. Tebrik etmek gerek, amaç gündem değiştirmek. Tam da yenildikleri haftaydı. Bu hafta da yaptı. Hemen gündem değiştiriyor”
"ONLARA HIRSIZSINIZ DEMIYORUM AMA YANLIŞ YAPIYORLAR. TFF BUNU GÜNDEME BİLE ALMAMALIDIR"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de dün çok önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, sarı-kırmızılıkulüp olarak, Fenerbahçe'nin28 şampiyonluk talebininreddedilmesi için TürkiyeFutbol Federasyonu'na resmenbaşvuruda bulunduklarını söyledi. Başkan Cengiz'in söylemlerinden öne çıkanlar şu şekilde:
YENİ BİR DELİL Mİ ORTAYA ÇIKTI?
BIZ hukukçular ve tarihçiler ile biraraya geldik. O kadar maddeçıktı ki, ancak 5 sayfaya indirebildik. Haklı ve doğru olan bir şeyi savunmak kadar zor bir şey yok. Her şey meydanda. Daha önce TFF, Tahkim ve TBMM reddetmiş. Nihat Bey bunu bilmeyebilir. Kendisi de söyledi, daha önce gelip reddedilmiş. Daha önce reddedilenbir şey çok kuvvetli birkarine, çok umulmayan bir delilortaya çıkınca yargılanabilir. Öyle bir şey de yok. Bunu devamlı kaşıyorlar. Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Ben onlara hırsızsınızdemiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler. TFF'nin bunu gündeme bilealmaması gerekir.
CAMİALARI KIRILGAN, ÜFÜRMEK YETİYOR!
İFLAS etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması anlamında bu hareketi ilk başta ciddiye almadık. Bu aradatebrik etmek gerek, amaç gündemdeğiştirmek. Yenildiği haftaydı. Bu hafta da yaptı. Hemen gündem değiştiriyor. Bu Galatasaray'da olsa beni ipe çekerler. Bizimkiler doğru,dürüst, amaca yönelik dürüstlüklebaşarıdan yanadır. Hile, hurda,şikeyle değil. O kadar kırılgan bir camiaları var ki rüzgâra kapılıyorlar, üfürmeniz yetiyor. Ben bunu gördükten sonra biz bir komite kurduk. Hemen hazırlandık. 6 sayfaya yakındilekçeyi maalesef TFF'ye vermekdurumunda kaldık. Sözcüklerime dikkat edin, hepsi anlamlı.