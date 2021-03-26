Sürekli kaşıyorlar!

"ONLARA HIRSIZSINIZ DEMIYORUM AMA YANLIŞ YAPIYORLAR. TFF BUNU GÜNDEME BİLE ALMAMALIDIR"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de dün çok önemli açıklamalar yaptı.bulunduklarını söyledi. Başkan Cengiz'in söylemlerinden öne çıkanlar şu şekilde:BIZ hukukçular ve tarihçiler ile biraraya geldik.Haklı ve doğru olan bir şeyi savunmak kadar zor bir şey yok. Her şey meydanda. Daha önce TFF, Tahkim ve TBMM reddetmiş. Nihat Bey bunu bilmeyebilir. Kendisi de söyledi, daha önce gelip reddedilmiş.Öyle bir şey de yok. Bunu devamlı kaşıyorlar. Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar.Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler.İFLAS etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması anlamında bu hareketi ilk başta ciddiye almadık.Yenildiği haftaydı. Bu hafta da yaptı. Hemen gündem değiştiriyor. Bu Galatasaray'da olsa beni ipe çekerler.O kadar kırılgan bir camiaları var ki rüzgâra kapılıyorlar, üfürmeniz yetiyor. Ben bunu gördükten sonra biz bir komite kurduk. Hemen hazırlandık.Sözcüklerime dikkat edin, hepsi anlamlı.