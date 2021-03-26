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Giriş Tarihi: 26.3.2021

Sürekli kaşıyorlar!

UĞUR ÇEM
Sürekli kaşıyorlar!

“Bu, iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması gibi. Bu hareketi ilk başta ciddiye almadık. Tebrik etmek gerek, amaç gündem değiştirmek. Tam da yenildikleri haftaydı. Bu hafta da yaptı. Hemen gündem değiştiriyor”

"ONLARA HIRSIZSINIZ DEMIYORUM AMA YANLIŞ YAPIYORLAR. TFF BUNU GÜNDEME BİLE ALMAMALIDIR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de dün çok önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, sarı-kırmızılı kulüp olarak, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen başvuruda bulunduklarını söyledi. Başkan Cengiz'in söylemlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

YENİ BİR DELİL Mİ ORTAYA ÇIKTI?
BIZ hukukçular ve tarihçiler ile biraraya geldik. O kadar madde çıktı ki, ancak 5 sayfaya indirebildik. Haklı ve doğru olan bir şeyi savunmak kadar zor bir şey yok. Her şey meydanda. Daha önce TFF, Tahkim ve TBMM reddetmiş. Nihat Bey bunu bilmeyebilir. Kendisi de söyledi, daha önce gelip reddedilmiş. Daha önce reddedilen bir şey çok kuvvetli bir karine, çok umulmayan bir delil ortaya çıkınca yargılanabilir. Öyle bir şey de yok. Bunu devamlı kaşıyorlar. Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Ben onlara hırsızsınız demiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler. TFF'nin bunu gündeme bile almaması gerekir.

CAMİALARI KIRILGAN, ÜFÜRMEK YETİYOR!
İFLAS etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması anlamında bu hareketi ilk başta ciddiye almadık. Bu arada tebrik etmek gerek, amaç gündem değiştirmek. Yenildiği haftaydı. Bu hafta da yaptı. Hemen gündem değiştiriyor. Bu Galatasaray'da olsa beni ipe çekerler. Bizimkiler doğru, dürüst, amaca yönelik dürüstlükle başarıdan yanadır. Hile, hurda, şikeyle değil. O kadar kırılgan bir camiaları var ki rüzgâra kapılıyorlar, üfürmeniz yetiyor. Ben bunu gördükten sonra biz bir komite kurduk. Hemen hazırlandık. 6 sayfaya yakın dilekçeyi maalesef TFF'ye vermek durumunda kaldık. Sözcüklerime dikkat edin, hepsi anlamlı.

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